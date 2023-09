Pena choc: è stato incarcerato dopo l’aggressione in campo

La condanna è ufficiale: è stato incarcerato dopo l’aggressione in campo. La ricostruzione e tutti i dettagli

Un altro brutto episodio avvenuto su un campo di calcio è stato stavolta condannato con la pena massima.

Un tifoso del Leeds è stato infatti incarcerato per aver aggredito il manager del Newcastle Eddie Howe durante la partita di Elland Road tra le due squadre. Si tratta di David Derbyshire, 35 anni di Marley Street, Beeston, condannato al carcere per 3 mesi con il divieto di partecipare ad eventi calcistici per i prossimi 6 anni. È questa la sentenza emessa presso il tribunale di Leeds. Il tifoso aveva lasciato il suo posto sugli spalti entrando in campo al 93′ prima di avere un alterco verbale con Howe. Derbyshire ha spinto la spalla sinistra del tecnico del Newcastle ed è stato subito scortato via dalla sicurezza prima di essere arrestato dalla polizia del West Yorkshire.

Leeds-Newcastle, arrestato il tifoso che ha aggredito Howe

Il sovrintendente capo Richard Close, che ha guidato l’operazione di polizia durante la partita, ha dichiarato: “Il comportamento criminale di questo tipo è completamente inaccettabile”.

“Tratteremo sempre incidenti come questo molto seriamente e lavoreremo a stretto contatto con il Leeds United e visitando i club per indagare a fondo su eventuali reati e intraprendere azioni solide contro i responsabili, compresa la ricerca di ordini di divieto di calcio contro di loro”. Prosegue il pugno duro, dunque, in Premier League.