Juve-Chiesa, attesa sulle condizioni: ecco il giorno clou

Juventus in ansia per le condizioni di Federico Chiesa: ecco il giorno chiave per avere informazioni sulle sue condizioni

L’indisponibilità di Federico Chiesa si è rivelata una vera e propria tegola per Luciano Spalletti. Il neo-ct non potrà infatti contare sul giocatore della Juventus né contro la Macedonia del Nord e neppure per il match di San Siro contro l’Ucraina.

Il giocatore bianconero ha rimediato un risentimento muscolare all’adduttore. Chiesa era stato provato nel tridente insieme a Politano e Raspadori, ma al suo posto giocherà Zaccagni. Oltre all’ex Fiorentina, anche Lorenzo Pellegrini è stato però costretto a lasciare il ritiro, anche lui per un risentimento muscolare.

In merito alle condizioni del giocatore bianconero, la giornata decisiva potrà essere lunedì, giorno in cui il calciatore farà nuovi controlli con lo staff medico. Per il resto emerge cauto ottimismo nelle fila bianconere. La risonanza è stata negativa: Chiesa non ha lesioni e deve smaltire affaticamento. Dall’inizio della settimana lo staff medico valuterà come evolve la situazione: ci sono comunque buone possibilità che venga convocato per la sfida di sabato prossimo contro la Lazio, ma è probabile che parta dalla panchina, con Kean favorito a vestire la maglia da titolare in coppia con Vlahovic.