DIRETTA Euro 2024, Macedonia-Italia: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it. vi aggiornerà in tempo reale su Macedonia-Italia, esordio sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti

L’attesa è terminata. Alle ore 20.45 a Skopje è iniziata ufficialmente l’era Luciano Spalletti per l’Italia. Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, sconfitto all’esordio sulla panchina dell’Arabia Saudita, l’ex allenatore del Napoli ha il compito di ridare entusiasmo ad un ambiente compromesso dalla fallita qualificazione ai Mondiali in Qatar e non solo.

Senza gli infortunati Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, rientrati alla Continassa e a Trigoria, il nuovo CT azzurro ha subito fatto due scelte forti, assegnando la fascia da capitano e il numero 10 rispettivamente a Ciro Immobile e Giacomo Raspadori. Per quanto riguarda la tattica, fiducia al 4-3-3 con Bryan Cristante e Manuel Locatelli che si alterneranno in regia dopo le mancate convocazioni di Jorginho e Marco Verratti.

Per Spalletti si tratterà di un battesimo di fuoco, visto che di fronte ci sarà la Macedonia del Nord, carnefice degli Azzurri nella corsa ai Mondiali in Qatar. Con tre punti in due partite, l’Italia è obbligata a vincere per arrivare allo scontro diretto contro l’Ucraina con possibilità maggiori di sorpasso in classifica. Calciomercato.it seguirà il match in tempo reale.

Formazioni ufficiali Macedonia-Italia

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. CT: Milevski

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. CT: Spalletti

CLASSIFICA GRUPPO C: Inghilterra 12; Ucraina 6; Italia e Macedonia del Nord 3; Malta 0