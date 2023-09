Bufera choc, lo ‘mandano via’ dalla Nazionale: “È il punto più basso”

Macedonia-Italia, il verdetto definitivo è arrivato dopo pochi minuti. L’errore pesa come un macigno

Da pochi secondi si è chiusa la prima frazione di gioco tra Macedonia ed Italia sul risultato di 0-0, con gli Azzurri che hanno avuto le migliori chances per passare in vantaggio.

L’unica azione realmente pericolosa creata dai padroni di casa è nata da un errore in fase di impostazione di Matteo Politano. L’esterno offensivo del Napoli al ventesimo minuto di gioco ha perso in malo modo un pallone sul quale si è avventato Alioski, il cui cross ha pescato tutto solo Miovski nel cuore dell’area di rigore. L’incornata del calciatore macedone ha lambito il palo presidiato da Donnarumma, l’estremo difensore azzurro che avrebbe potuto fare ben poco nel caso in cui il pallone fosse stato indirizzato nello specchio.

Non brillantissimo e impreciso in svariate scelte, Politano ha chiuso la prima frazione di gioco in affanno. Poco prima della mezz’ora Luciano Spalletti lo ha richiamato in diverse occasioni, facendosi sentire per apportare i necessari correttivi cattivi. Ad ogni modo la prova di Politano non è affatto piaciuta ai tifosi dell’Italia, che sui social hanno espresso tutto il loro disappunto. Ecco una rapida carrellata di commenti:

#politano l’essenza della mediocrità — Il Bourbon rossonero 🔴⚫️ (2.0) (@Antonio96319370) September 9, 2023

Il campo fa schifo e lo sappiamo.

Ma #Politano sbaglia il quadruplo rispetto a tutti gli altri. Quindi non è solo questione di campo eh#MacedoniaItalia — FabioRussello (@FabioRussello) September 9, 2023

Politano non è un giocatore da nazionale, mi spiace — Antotano56 (@Anto_era_pazzo) September 9, 2023

Politano in Nazionale rappresenta il punto più basso del calcio italiano #MacedoniaItalia — Alice De Maio (@AliceDeMaio1) September 9, 2023