Tre big in coda e futuro da stella: tutti pazzi per Baldanzi

Brilla il fantasista dell’Empoli selezionato in rappresentanza della Nazionale Under-21, questo potrebbe essere l’anno della sua ascesa nel panorama delle big

Un anno da ricordare, con la chiamata al Mondiale Under-20 e la sua prima convocazione con la rappresentativa Under-21. Tommaso Baldanzi è ben consapevole di aver compiuto passi da gigante eppure all’anagrafe la sua età racconta una storia diversa.

Tanta esperienza e soddisfazioni hanno tracciato i primi passi del suo cammino nel calcio professionistico italiano, a tal punto da esser seguito dalle big del nostro campionato per diversi mesi. Nessuna di queste sembra aver intenzione di mollare la presa.

La Fiorentina, innanzitutto, sembrava essere la meglio motivata al prelievo delle prestazioni sportive del giovane fantasista già nella passata sessione estiva di mercato. Il mancato raggiungimento dell’accordo fra le parti, però, non ha comunque demoralizzato il calciatore. Obiettivo di mercato anche della Roma, sempre sullo sfondo come la Juventus.

A detta del suo agente Federico Pastorello, infatti, la scelta di restare in una squadra in crescita come l’Empoli offre comunque i suoi lati positivi. Come quello di poter crescere ancora da protagonista e sperare di compiere il passo decisivo della sua carriera il prossimo anno. Una stagione ancora dunque, per dimostrare tutto il suo potenziale. Del resto il suo contratto parla chiaro fino al 2027.

Baldanzi nella morsa di Fiorentina, Roma e Juventus: serve una grossa cifra

Baldanzi sa di essere un predestinato. Come già diversi suoi coetanei hanno avuto modo di fare nelle altre big, anche lui potrebbe dire la sua. “Molto presto potrebbe toccare a me, questo è l’augurio che mi faccio per il futuro“, aveva dichiarato la stellina in un recente intervento mediatico.

Non vuole però sollevare i piedi da terra e procede con la dovuta calma: “Voglio essere tra quelli che aiuteranno la squadra a rialzarsi dopo un inizio tutt’altro che perfetto“. Motivazione e carattere da vendere anche per chi, come l’Inter, potrebbe aver bisogno di una mano dopo la partenza di un calciatore allo stremo della propria esperienza come Henrikh Mkhitaryan. Pure ipotesi, queste, che giustificherebbero comunque una spesa da quasi 20 milioni di euro.