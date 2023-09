“Spero che Spalletti mi chiami”: il difensore con il doppio passaporto preferisce l’Italia

Un giocatore di Serie A sogna la Nazionale: spera in una chiamata di Spalletti per prendere parte al nuovo ciclo. Ecco chi è.

La Serie A, dopo tre giornate, è andata in pausa per la classica sosta delle nazionali di settembre. I primi 270 minuti (recuperi esclusi) di campionato hanno dato indicazioni importanti come, ad esempio, il dominio delle due milanesi a punteggio pieno e pronte a vivere un derby decisamente importante al rientro dalla sosta.

Discorso diverso per le romane con la Lazio brava ad essersi ripresa con il successo in casa del Napoli mentre la Roma è ferma ad un solo punto in fondo alla classifica. Poi ci sono le neopromosse e, tra queste, non possiamo non citare il Frosinone; quattro punti in tre partite e la bella vittoria contro l’Atalanta.

Il club ha l’obiettivo della salvezza e, per raggiungerlo, la società ha fatto un mercato interessante regalando a Di Francesco giocatori di livello. Uno degli ultimi arrivati in casa Frosinone è Okoli, difensore prelevato in prestito dall’Atalanta.

Il centrale classe 2001 può mettere in mostra le sue qualità anche in ottica nazionale; da questo punto di vista la speranza del ragazzo è quella di essere chiamato da Spalletti.

Okoli del Frosinone sogna l’Italia: le sue parole

Diversi i temi trattati da Okoli nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Frosinone; uno di questi il tema nazionale dal momento che il difensore ha il doppio passaporto. Il classe 2001, infatti, può giocare per l’Italia ma anche per la Nigeria.

Okoli ha fatto intendere chiaramente di sperare in una chiamata di Spalletti in modo da giocare per la nazionale azzurra e, solo in caso contrario, prenderebbe in considerazione la nazionale nigeriana. Il centrale ha fatto la sua scelta e ora sta a lui, dimostrare, sul campo di meritarsi la maglia azzurra.

Il nuovo ciclo di Spalletti è appena iniziato e il primo obiettivo è quello di qualificarsi per l’Europeo 2024 in modo da difendere il titolo conquistato in finale contro l’Inghilterra; il nuovo tecnico della nazionale avrà tempo di valutare tutti i giocatori per mandare sul campo la miglior Italia possibile sia per il presente ma soprattutto in ottica futura perché ricordiamo come questa nazionale deve, senza ombra di dubbio, qualificarsi ai prossimi mondiali dopo due edizioni di ingiustificata assenza.

Nella nuova nazionale può esserci spazio anche per un difensore come Okoli; se il centrale dimostrerà le sue qualità, con la maglia del Frosinone, verrà preso sicuramente in considerazione.