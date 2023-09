Sfortuna Nazionale: un altro giocatore in dubbio per il derby

Dopo Olivier Giroud, un altro calciatore rischia di saltare il derby di Milano in programma il prossimo 16 settembre

La sosta delle Nazionali continua a portare notizie non felici per gli allenatori italiani: dopo Giroud, Chiesa e Pellegrini si registra un altro stop.

Alexis Sanchez sarà costretto a saltare la sfida tra la Nazionale cilena e quella dell’Uruguay in programma nella notte tra venerdì e sabato. Potrebbe invece scendere in campo martedì, quando il Cile affronterà la Colombia in un’altra sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Questa la decisione del commissario tecnico Eduardo Berizzo, annunciata anche nel corso dell’odierna conferenza stampa. Il ct cileno, infatti, si è detto preoccupato delle condizioni di fisiche del Nino Maravilla, tornato all’Inter nelle scorse settimane dopo l’esperienza in Francia con la maglia dell’Olympique Marsiglia. Una notizia che mette in preallarme anche Simone Inzaghi in vista del derby tra Inter e Milan in programma il prossimo 16 settembre.

Inter – Milan, anche Sanchez in dubbio

Una notizia che arriva circa ventiquattro ore dopo quella dell’infortunio di Oliver Giroud nella sfida tra Francia e Irlanda, con l’attaccante transalpino che potrebbe comunque recuperare in tempo per la stracittadina milanese.

Ora in dubbio – su sponda nerazzurra – c’è Alexis Sanchez. “Si trova qui perché è a disposizione per iniziare le partite” ha spiegato il commissario tecnico cileno Berizzo parlando delle condizioni dell’attaccante ex Udinese, spiegando: “Stiamo valutando le sue condizioni sotto l’aspetto clinico, ci sono cose su cui è bene vederci chiaro“.

Problemi legati all’anemia e che l’attaccante dell’Inter dovrebbe superare entro martedì, in tempo utile per la sfida contro la la Colombia. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, e se non dovesse arrivare il via libera per vederlo in campo martedì, Alexis Sanchez sarebbe in dubbio anche in vista del derby in programma il prossimo 16 settembre.