Infortunio Giroud, arriva la svolta: l’esito degli esami

La sosta per gli impegni delle nazionali sta già producendo le prime ‘vittime’ di infortuni. Problemi ieri sera per Giroud: le ultime sul francese

Tifosi del Milan in ansia da ieri sera per le condizioni di Olivier Giroud, finito ko nel corso del primo tempo della sfida vinta dalla sua Francia contro l’Irlanda. Problema alla caviglia sinistra per il centravanti transalpino per il quale però non dovrebbe esserci nulla di particolarmente grave.

Gli esami di controllo in Francia non hanno evidenziato nulla di grave per il centravanti ma, in via precauzionale, il numero 9 milanista lascerà i Blues e tornerà al Milan. Niente amichevole contro la Germania per Giroud che dunque farà rientro in Italia per avviare al meglio il suo completo recupero per il quale filtra ottimismo.

Testa dunque al pieno rientro dal punto di vista fisico con il Milan che scenderà in campo appena dopo la sosta nell’importantissimo derby di campionato contro l’Inter. Una sfida in cui sarà fondamentale anche l’eventuale apporto del numero 9.