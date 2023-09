Ribaltone Inter in campionato: “Squadra vera”. Poi l’indizio di Inzaghi

Le parole del giornalista Fabrizio Biasin su ‘TvPlay’ specchio dell’andamento positivo della formazione di Inzaghi in campionato, piace anche Thuram

Inter da sogno fino a questo momento nelle prime tre uscite ufficiali della nuova stagione di Serie A. Come se l’arrembante entusiasmo promosso da Simone Inzaghi nelle battute finali della stagione passata non fosse mai passato. Eppure sotto gli occhi della Nord sono passati tanti calciatori, da un lato all’altro del campo. Volti nuovi, sostituti di elementi che hanno contribuito su larga scala al successo nerazzurro dello scorso anno culminato col raggiungimento della finale di Champions.

Un obiettivo da inseguire nuovamente come anche lo Scudetto. Per Fabrizio Biasin, giornalista ospite del consueto appuntamento in live streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’, l’Inter ha subito una decisa evoluzione. “Nel primo mese della scorsa stagione sportiva l’Inter aveva perso quattro partite dicendo praticamente addio da subito alla corsa al titolo. Non era affatto una squadra. Quest’anno invece è ripartita con la stessa mentalità di Istanbul, sa di essere forte abbastanza a prescindere dai cambiamenti in organico“, ha commentato Biasin in prima battuta.

Da Lautaro a Thuram, Inter completa e protagonista della stagione

Delle nuove sorprese, piace decisamente tanto il centravanti Marcus Thuram andato finalmente a segno nell’ultima uscita ufficiale contro la Fiorentina nella gremita cornice di pubblico di San Siro.

“Mi ha impressionato positivamente. Non pensavo fosse così completo. Si è fatto trovare sempre al posto giusto, anche in occasione del gol. Devo capire se potrà continuare a dimostrare quanto vale, ma finora è un super attaccante“, ha poi aggiunto il giornalista.

Per proseguire lungo questo filone, Simone Inzaghi dovrà sicuramente adoperare tutto il suo organico nelle innumerevoli sfide che si frapporranno lungo il cammino nerazzurro. Da Frattesi ad Asllani, passando per Carlos Augusto a Cuadrado. Intanto il tecnico piacentino ha trovato un momento per svagare, selezionando per Biasin i nomi giusti da sfruttare al Fantacalcio: “Dopo la mia chiacchierata con lui ho capito di dover puntare su quei calciatori che tutti dicono non giocheranno mai“. Simpatico siparietto a chiusura di un’analisi che lascia ben sperare i tifosi.