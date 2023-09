Prutsev nel mirino della Roma: i dettagli | ESCLUSIVO

Il talento russo della Stella Rossa piace al club giallorosso: visionato dal vivo lo scorso 31 agosto in Conference League

Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, la Roma ha messo gli occhi su Egor Prutsev, talento russo con passaporto serbo e di proprietà della Stella Rossa di Belgrado.

Stando a quanto appurato ulteriormente da CM.IT, scout giallorossi lo hanno visionato dal vivo nel match dello scorso 31 agosto tra gli sloveni del Celje – dove il classe 2002 milita in prestito – e gli israeliani del Maccabi Haifa valevole per il ritorno dei playoff di Conference League.

Prutsev si è messo in grande mostra servendo l’assist a Matko per il momentaneo uno a zero. Esterno molto bravo nel dribbling e abile con entrambi i piedi, il club dei Friedkin valuta attentamente il profilo di Prutsev come investimento per il prossimo futuro.

La Stella Rossa, che lo ha acquistato nel 2022 per circa 900mila euro, è aperta alla cessione del suo cartellino che attualmente una valutazione di circa 3 milioni di euro. Sul ventenne di Krasnodar risulta esserci pure il Feyenoord.