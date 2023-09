Maignan spaventa il Milan: una richiesta che profuma di addio

Il Milan lavora al rinnovo di Maignan dopo la fine del mercato estivo: la cifra che fa tramare il club rossonero, le big d’Europa alla finestra

Il Milan viaggia a vele spiegate in campionato, frutto di tre vittorie in altrettante gare in questo inizio di campionato.

Adesso al ritorno in campo dopo la sosta ci sarà l’attesissimo derby contro l’Inter, con i cugini nerazzurri appaiati con la squadra di Pioli in vetta alla classifica. Il ‘Diavolo’ è stato uno dei protagonisti sul mercato, investendo tanto dopo l’addio di Tonali e il tesoretto incassato dalla cessione al Newcastle del nazionale azzurro. L’attenzione della dirigenza milanista nei prossimi mesi si sposterà sul rinnovo di Mike Maignan, l’unico top della rosa di Pioli che non ha ancora sottoscritto il nuovo accordo con il sodalizio del patron Cardinale. Il francese è in scadenza nel 2026, perciò non c’è fretta per blindarlo, anche se le sirene di mercato hanno fatto scattare un campanello d’allarme a Milanello.

Calciomercato, rinnovo Maignan: la richiesta che fa tremare il Milan

Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e le altre big d’Europa sono alla finestra per Maignan, che stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ avrebbe chiesto alla dirigenza rossonera un ingaggio monstre da 8-10 milioni di euro per firmare il rinnovo.

L’ex Lille guadagna poco meno di 3 milioni e pretenderebbe praticamente il triplo rispetto al salario che percepisce attualmente. Le negoziazioni andranno avanti nelle prossime settimane alla ricerca della quadra, anche se non sarà facile per Furlani e Moncada accontentare le richieste del nazionale di Deschamps. Maignan diventerebbe per distacco il più pagato della rosa, davanti anche a Leao: cifre che imporranno sicuramente una riflessione in casa Milan, con il PSG (specialmente se dovesse privarsi di Donnarumma) in prima fila per l’assalto al portiere classe ’95 se non dovesse arrivare la fumata bianca con il ‘Diavolo’.