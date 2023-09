La Juventus ‘prenota’ il colpo per Allegri: arriva gratis nel 2024

La Juventus lancia già un occhio al futuro. La prossima estate i bianconeri potrebbero provare ad ingaggiare un calciatore a zero dal Real Madrid

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri sta prendendo forma in queste prime settimane di stagione tra risultati incoraggianti ed una proposta di gioco in crescita rispetto alle ultime annate.

È chiaramente molto presto per dare un giudizio complessivo sul club bianconero, che vista anche l’assenza dalle coppe e i limiti economici, non ha potuto muovere troppe pedine la scorsa estate in sede di calciomercato, andando a rinforzare la squadra solo dove e come possibile. A destra è arrivato un jolly come Tim Weah, ma in futuro la Juventus potrebbe anche puntare ad un altro rinforzo ulteriore nel ruolo con maggiore esperienza.

Un altro jolly, con caratteristiche leggermente diverse che possano permettere a Weah anche di giocare altrove. Il riferimento è al solito Lucas Vazquez, polivalente esterno destro del Real Madrid, che ha vissuto i suoi anni migliori proprio alla corte dei ‘blancos’ con i quali ha vinto tutto da coprotagonista. Un calciatore spesso importante nelle rotazioni degli allenatori che si sono susseguiti, e che al termine di questa stagione dovrebbe andare via per fine contratto.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: mirino su Vazquez per il 2024

Il contratto di Vazquez col Real scadrà a giugno 2024 e non sembrano esserci sentori di rinnovo. Dal canto suo il club iberico, come evidenziato da ‘bernabeudigital.com’, è pronto a rimettere nel mirino per la fascia il profilo di Reece James.

Il terzino inglese era sfuggito ai ‘blancos’ che hanno quindi dovuto incassare il rinnovo del calciatore col Chelsea fino al 2028. Ciononostante la prossima estate il Real potrebbe tornare alla carica proprio per sostituire Lucas Vazquez, che andrà via da Madrid.

Dalla Spagna evidenzia inoltre che lo stesso laterale iberico punta proprio alla free agency per poter scegliere tranquillamente il proprio club successivo. In questo senso la Juventus ci ha provato già durante l’ultima sessione estiva offrendogli in anticipo il trasferimento in Italia, ma il Real ha rifiutato perché voleva continuare a contare su di lui. Tra meno di un anno però Vazquez potrà essere un colpo a zero.