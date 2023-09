Inter, altro regalo a Inzaghi: a gennaio in saldo o gratis a giugno

L’Inter è stata tra le protagoniste dell’ultimo mercato, ma la dirigenza non è ancora soddisfatta: già nel mirino il prossimo colpo per Simone Inzaghi

Il più classico dei giochini post mercato è quello di paragonare la rosa di una squadra con quella della stagione precedente. In Serie A, una delle poche che supera a pieni voti il paragone è l’Inter: i nerazzurri si sono presentati con una rosa molto più completa rispetto a quella dell’anno scorso.

Nonostante un mercato più che soddisfacente, i dirigenti meneghini hanno sorpreso tutti nell’ultima giornata di calciomercato annunciando l’arrivo di Davy Klaassen. Le sorprese per i tifosi nerazzurri e per Simone Inzaghi, tuttavia, potrebbero non essere ancora terminate: Marotta e Ausilio starebbero lavorando ad un colpo per il futuro.

Ritorno di fiamma per Tiago Djalo: l’Inter pronto a riprovarci

I nerazzurri sono pronti a riprovarci per un vecchio pallino: Tiago Djalo. Il difensore portoghese nella scorsa stagione era uno dei candidati al ruolo di sostituto di Skriniar e ora potrebbe ripresentarsi come occasione.

L’ex Milan adesso è in fase di recupero dalla rottura del crociato e con il Lille ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. In caso di mancato rinnovo, con i dialoghi tra entourage e club transalpino che non sono ancora iniziati, l’Inter sarebbe disposta a riavvicinarsi al portoghese. A quel punto le possibilità sarebbero addirittura due.

La prima riguarda un assalto già per il mercato di gennaio, con il Lille che potrebbe essere disposto a cederlo per una cifra modica piuttosto che non perderlo a zero. Certo, l’Inter potrebbe non avere tutta questa fretta o questa necessità di arrivare al portoghese già nel corso di questa stagione. L’altra eventualità, che potrebbe ingolosire particolarmente Marotta, è quella di attendere e arrivare a Tiago Djalo a parametro zero a giugno. Un ennesimo acquisto a scadenza targato Ausilio e Marotta, un regalino per Simone Inzaghi al termine di una stagione che potrebbe anche portare alla seconda stella.