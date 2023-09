Incontro segreto con Allegri: addio Juventus per un altro club

Il tecnico livornese è legato ai bianconeri fino a giugno 2025 a fronte di uno stipendio di circa 7 milioni di euro netti più bonus

Questa è la terza stagione di Allegri sulla panchina della Juventus. Forse anche l’ultima, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2025 da circa 7 milioni netti più bonus. C’è aria di ultimo anno a Torino per il tecnico livornese, il cui ritorno due anni dopo l’esonero è stato fin qui fallimentare.

Per il futuro di Allegri, 56 anni compiuti lo scorso 26 agosto, occhio all’Arabia Saudita. All’inizio dell’estate un paio di club sauditi hanno già provato a prenderlo, in particolare l’Al-Hilal che è arrivato a proporgli un maxi contratto per convincerlo a traslocare nella Saudi League.

L’assalto ha avuto però esito negativo, con Allegri che ha deciso di proseguire la sua seconda esperienza sulla panchina de ‘La Vecchia Signora’. Anche per riscattare le prime due annate. Il tecnico non ha voluto andarsene senza la vittoria di almeno un titolo, da perdente. La sensazione, però, è che oltre questa stagione non si andrà. Per decisione del club, oppure per una sua scelta personale.

Insiders Juve su Twitter danno per pressoché certo l’addio di Allegri alla Juventus a giugno 2024. E a proposito della sua prossima nuova destinazione, in queste ore gli stessi parlano di un incontro ‘segreto’ – a Brescia – tra il mister toscano e un emissario arabo in questo weekend.

Respinta questa estate, la Saudi League potrebbe quindi essere il campionato in cui Allegri allenerà a partire della stagione ventura.