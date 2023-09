Il Presidente svela il piano: “Cassano ds con Gasperini allenatore”

Il Presidente ha svelato il suo piano: “Cassano nuovo direttore sportivo con Gasperini allenatore”. Le sue dichiarazioni

“Mi sarebbe piaciuto avere Antonio Cassano come Direttore Sportivo. Avevo anche cercato Gasperini per allenare”.

Lo ha rivelato l’ex Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, durante il programma “Ferrero: non solo sport” in onda il lunedì su ‘Radio Cusano Campus’. L’ex numero uno blucerchiato si è anche soffermato sul suo rapporto con ‘Fantantonio’: “Mi sarebbe piaciuto averlo come Direttore sportivo. Antonio lo considero un grande ragazzo, un grande giocatore. Il suo problema è lui stesso. Cassano poteva risolvere le partite da solo in 5 minuti, purtroppo il carattere non lo aiuta, ma resta comunque un ragazzo davvero importante”. Da Cassano al retroscena sulla Roma.

Ferrero conferma: “Se avessi preso la Roma avrei visto Gasperini alla guida dei giallorossi”

Ferrero è poi tornato sul possibile acquisto della Roma tre anni fa. Le sue parole anche sull’apprezzamento per Gasperini: “Ai tempi della Sampdoria ho anche provato a prenderlo, ma Gasp era reduce dall’esperienza al Genoa”.

“Poi è passato all’Atalanta e lì è stata la fortuna per il club neroazzurro. Se avessi preso l’As Roma tre anni fa avrei visto Gasperini molto bene alla guida dei giallorossi”, ha concluso l’ex Presidente della Samp.