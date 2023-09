È durato pochissimo: è già rottura con l’allenatore

Il grande investimento non sta pagando ed ecco la clamorosa indiscrezione. Tutti i dettagli

Arrivato da poco, anzi da pochissimo eppure sono già cominciati i primi malumori. Del calciatore stesso e del suo allenatore. In Spagna si parla, non a caso ma con grande sorpresa, già di rottura.

Il Paris Saint-Germain lo ha strappato al Barcellona pagando la cifra della clausola, ovvero 50 milioni di euro. Lo ha voluto con forza Luis Enrique, ma stando a ‘El Nacional’ è proprio il tecnico spagnolo il primo a essere scontento del rendimento avuto fin qui dal calciatore transalpino.

Schierato al fianco di Mbappe (i due sono grandi amici), collezionando fin qui un totale di 194′, Dembele per ora non ha convinto. Nessun gol, nessun assist, nessun concreto supporto alla squadra secondo la fonte ispanica. E secondo, dando ascolto alla fonte ispanica, Luis Enrique. Ecco perché si parla già di rottura, di conseguenza per Dembele le cose potrebbero mettersi subito male vista la grande concorrenza in attacco.

L’ultimo arrivato, tanto per dire, è un certo Kolo Muani, pagato da Al-Khelaifi circa 90 milioni. Spiccoli per il PSG, ma una conferma su quanto in casa parigina si punti sull’attaccante esploso definitivamente all’Eintracht Francoforte.