Come la Juventus: torna il caso plusvalenze, cosa sta succedendo

Mentre la Cassazione sposta l’inchiesta Prisma a Roma, c’è chi individua delle operazioni uguali a quelle contestato alla Juventus

La decisione della Corte di Cassazione di spostare l’inchiesta Prisma da Torino a Roma ha riacceso i riflettori sul caso che ha coinvolto la Juventus lo scorso anno dal punto di vista della giustizia sportiva.

La penalizzazione di 10 punti, arrivata dopo un lungo tira e molla, continua a far discutere, soprattutto ora che si è capito quanto dal punto di vista della giustizia ordinaria la conclusione dell’intera vicenda sia lontana.

Le polemiche da questo punto di vista non mancano e tirano in ballo anche altri club visto che, come evidenziato spesso lo scorso anno dai tifosi della Juventus e non solo, molte società hanno effettuato operazioni simili a quelle contestate ai bianconeri. Sull’argomento è intervenuto anche il direttore di TuttoSport Guido Vaciago che ha parlato a ‘Radio 24’.

“Operazioni come la Juventus”: Vaciago sul caso plusvalenze

Il giornalista è stato chiamato a commentare la decisione della Cassazione, ma ha anche parlato di alcune trattative del mercato estivo appena concluso.

In particolare Vaciago afferma: “L’inchiesta è ora presa in carico dalla Procura di Roma, ma dal punto di vista sportivo ci sono già state condanne pesanti. Ora altre procure stanno indagando e vediamo cosa succederà: già a Bologna la Procura ha detto che sul caso Orsolini non c’è nulla di strano”.

Continuano, il direttore di TuttoSport analizza alcune situazioni di mercato: “In estate ho visto operazioni analoghe a quelle della Juventus e nessuno ha parlato di scandalo, anzi ci sono stati dei complimenti”. Una frase che evidenza una presunta disparità di trattamento, un po’ quanto sostenuto a lungo dai bianconeri lo scorso anno per un caso che non sembra essere ancora arrivato alla fine.