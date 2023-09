Altro infortunio in Nazionale, scatta l’allarme per il bomber

Le nazionali come al solito portano con sé anche infortunio: questa volta tocca al bomber che ha finito anzitempo la seduta di allenamento

Pausa per le nazionali, sinonimo di infortuni. Non è la prima volta che durante la sosta del campionato destinata agli impegni internazionali i calciatori siano costretti a fare i conti con problemi fisici.

Restando soltanto alla Serie A, ieri sera è toccato a Giroud pagare dazio alla non certo fortunata tradizione, mentre quest’oggi Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini hanno dovuto lasciare il ritiro dell’Italia per far ritorno rispettivamente a Torino e Roma in attesa di capire l’entità dei problemi muscolari che li hanno messi fuori causa.

Sempre restando ai club del nostro campionato, c’è un altro bomber per il quale è scattato l’allarme infortunio: Boulaye Dia. Il centravanti del Senegal ieri ha interrotto anzitempo la seduta di allenamento e si attendono ora aggiornamenti relativi alle sue condizioni fisiche.

Salernitana, Dia infortunato in Nazionale: i dettagli

A riferire del problema accusato da Dia è ‘senenews.com’, che racconta dello stop del centravanti della Salernitana. Il senegalese ha lasciato l’allenamento prima della conclusione a causa di un infortunio.

Al momento non si hanno ulteriori notizie sulle condizioni di salute del 24enne che ha già saltato l’ultima partita della formazione di Paulo Sousa per quanto accaduto nei giorni che hanno preceduto la sfida contro il Lecce. Dia, al centro di un tentativo del Wolverhampton al fotofinish, è stato punito per l’atteggiamento avuto nei giorni successivi alla gara anche con una multa, ma ora la società sta lavorando per far rientrare il caso e contare almeno fino a gennaio sul calciatore. Infortunio permettendo.