80 milioni e blitz in casa Inter: Inzaghi ‘trema’

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza il clamoroso intreccio con l’Inter tra i club protagonisti. Si parte da una operazione da 60 milioni più bonus

Assalto nell’estate 2024, ma non si esclude già a gennaio. Il Real Madrid fa ‘tremare’ l’Inter, fa tremare Simone Inzaghi. 80 milioni sul tavolo, 60 di parte fissa e 20 di bonus.

Tutta colpa delle ‘Merengues’ presiedute da Perez e allenate da Carlo Ancelotti. Ma pure del Chelsea, in caso di sì alla maxi proposta degli spagnolo. Obiettivo Reece James, laterale inglese da tempo, in realtà, nei radar del Madrid. Carvajal sta per finire il suo tempo, così il Real punta tutto sul ventitreenne londinese. Secondo ‘El Nacional’, per lui sarebbe pronta un’offerta da 60 milioni di euro cash più 20 di bonus. Un totale di 80 milioni che potrebbero davvero ingolosire il club di Todd Boehly.

Inter, Dumfries-Chelsea se Reece James va al Real

James al Real, ma che c’entra l’Inter? Be’, il Chelsea potrebbe tornare su Dumfries in caso di cessione dell’inglese ai ‘Blanços’.

I londinesi seguono da tempo l’olandese in forza all’Inter dall’estate 2021. Nel gennaio di un anno fa ci più di un ‘approccio’ tra il Chelsea e l’entourage di allora dell’ex Psv, che ha iniziato nel miglior modo possibile la nuova stagione, la terza consecutiva in maglia nerazzurra. E chissà pure l’ultima, se davvero dovesse concretizzarsi il trasloco a Madrid di Reece James. L’Inter chiederebbe almeno 35-40 milioni di euro, ma la richiesta potrebbe essere più alta qualora il classe ’96 restasse sui livelli attuali, per il cartellino di Dumfries, il cui contratto (stipendio di 2,5 milioni netti) con la società di Zhang scade a giugno 2025.