Paolo Bianco, una carriera senza esoneri: il suo ‘segreto’

Pochi anni di carriera per Paolo Bianco, mister giovane e di prospettiva. C’è qualche esonero nel CV o finora il percorso è stato ‘netto’?

Paolo Bianco, originario di Foggia, classe 1977 è l’attuale tecnico del Modena, club di Serie B con cui coltiva il sogno di fare bene e farsi conoscere al grande pubblico. Anche lui ex calciatore – ruolo difensore – con esperienze in club di Serie A quali Atalanta, Cagliari e Sassuolo tra gli altri, oggi ha scelto di allenare per la passione verso lo sport più amato del mondo ed anche per provare a vincere quei titoli e trofei, che gli sono mancati nel percorso da calciatore professionista.

Di seguito una scheda sintetica su di lui, che vuole ricostruirne il percorso di allenatore ed evidenziarne eventuali esoneri. Ne vorranno sapere di più i tifosi del Modena, ma forse non soltanto loro. Paolo Bianco ha mai subito la doccia fredda dell’allontanamento dal club allenato? E se sì, con chi e quando? A seguire maggiori dettagli su di lui e sulla sua carriera iniziata meno di dieci anni fa.

Paolo Bianco allenatore dal 2017 (e senza esoneri)

Come non pochi suoi colleghi allenatori, Paolo Bianco muove i primi passi nei ruoli gestionali nell’ambiente in cui ha trascorso l’ultima parte della sua esperienza nel calcio giocato. Infatti dal 2015 al 2017 ebbe la carica di vice allenatore della primavera del Sassuolo, ma il vero salto di qualità lo fece nel giugno 2017, anno in cui diventò il nuovo allenatore del Siracusa – club all’epoca militante in C.

La stagione 2017/2018 andò bene nel complesso, ma alcuni ritardi sui pagamenti da parte della società comportarono una sanzione con punti di penalizzazione, che impedì al Siracusa di competere nei playoff – e di fatto spinse Paolo Bianco a cambiare aria. Egli infatti non ricevette un esonero, ma anzi in accordo con il club non rinnovò il suo contratto di lavoro. Di fatto fu ad andarsene.

Proseguì ad allenare la Sicula Leonzio, club anch’esso di Serie C. Anche qui tuttavia l’avventura si interruppe anzitempo con le sue dimissioni, a seguito di più risultati negativi. Dopo una parentesi tra l’autunno 2019 e il 2021, in cui entrò nello staff tecnico di De Zerbi – prima al Sassuolo e poi allo Shakhtar Donetsk – Paolo Bianco fu nello staff tecnico di Allegri con i bianconeri della Juve.

Proprio in Ucraina Paolo Bianco visse una fase molto difficile della sua vita: lui come tutto lo staff rimase infatti bloccato in albergo e, per sua volontà, scelse di non abbandonare il paese prima dei calciatori e del resto dello staff – attendendo che fossero condotti al sicuro.

A partire dal giugno 2023, Paolo Bianco è di nuovo allenatore in prima persona. Infatti siede sulla panchina del Modena, club oggi tra i partecipanti al campionato di Serie B. “Fare gruppo, sempre e comunque“, questa è la filosofia di Paolo Bianco e, nel corso della stagione 2023/2024, vedremo se sarà in grado di condurlo a risultati soddisfacenti nel club emiliano.