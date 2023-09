Kvaratskhelia alla Juventus: il doppio annuncio del padre e dell’agente

Dopo il comunicato del Napoli sul rinnovo di Kvaratskhelia impazzano i rumors, anche sulla Juventus: l’annuncio del padre

Riflettori puntati sul futuro di Kvaratskhelia in casa Napoli. Il duro comunicato diffuso nei giorni scorsi dalla società partenopea per smentire le indiscrezioni sulla trattativa per il rinnovo del georgiano ha avuto l’effetto di accendere i rumors sul destino del calciatore.

Un destino che potrebbe addirittura essere alla Juventus dove è approdato Cristiano Giuntoli, l’artefice dell’arrivo del 77 in azzurro. Stando a quanto riferito da ‘juvenews.eu’, l’ipotesi bianconera non sarebbe completamente da escludere. Q

In particolare Giuntoli potrebbe sfruttare il suo legame con il georgiano per ‘tentarlo’ a zero nel 2027 oppure per anticipare i tempi, magari se Kvara decidesse di andare al muro contro muro con il Napoli, chiedendo la cessione immediata al presidente De Laurentiis. Ipotesi, al momento, lontane dall’essere una vera e propria voce di mercato, tanto che si registrano immediate le parole del padre del giocatore.

Calciomercato Juventus, l’agente di Kvaratskhelia annuncia: “Resta al Napoli”

Tocca al papà di Kvaratskhelia, intervenuto a ‘calcionapoli24.it’, intervenire sull’intera vicenda per fare chiarezza sul futuro del georgiano. “Voglio che i tifosi del Napoli sappiano che mio figlio non vuole cambiare club e darà tutto per gli azzurri”.

Parole che trovano conferme anche nelle dichiarazioni dell’agente del calciatore, sempre alla testata ‘calcionapoli24.it’. Mamuka Jugeli ha, infatti, rilasciato un’intervista in cui ha commentato il recente comunicato della società partenopea e provando a stemperare i toni.

“A Napoli ci sentiamo a casa. Non abbiamo mai parlato di cambiare club, non c’è mai stata questa situazione”. Il procuratore ha anche confermato che “non c’è nessuna discussione sul rinnovo” e che sono “contenti del contratto con il Napoli”. Jugeli ha anche parlato di De Laurentiis: “Ha fatto molte cose per noi. Se vuole rinnovare il contratto, siamo pronti alla trattativa, ma onestamente non siamo scontenti della situazione attuale e nemmeno il club”. Insomma, acqua sul fuoco dal fronte Kvaratskhelia.