Juventus, infortunio più serio del previsto: uno svincolato per Allegri

Le ultime Juventus news riguardano l’infermeria della squadra di Allegri. Infortunio che potrebbe far tornare sul mercato alla ricerca di uno svincolato

E’ più grave del previsto. Si allungano i tempi di recupero per Mattia De Sciglio. Operatosi al legamento crociato del ginocchio destro a inizio maggio dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce, l’esterno destro della Juventus sembrava potesse rientrare a fine ottobre.

E invece il ritorno in campo è ancora lontano: si stima che Massimiliano Allegri potrà riavere il suo pupillo soltanto a partire dal nuovo anno. In quel ruolo, nelle prime due giornate contro Udinese e Bologna, il tecnico bianconero ha schierato il nuovo acquisto Weah. Nella trasferta di Empoli prima della sosta per le Nazionali, invece, per far rifiatare lo statunitense è stato il connazionale McKennie ad agire da esterno destro. Considerato che in rosa c’è anche Cambiaso, il quale oltre che sulla corsia mancina può agire su quella opposta e che la Juve non avrà gli impegni delle coppe europee, la ‘Vecchia Signora’ dovrebbe comunque riuscire a sopperire all’assenza di De Sciglio.

Calciomercato Juve, uno svincolato al posto di De Sciglio: suggestione Vidal

Con la sessione estiva di calciomercato che si è ufficialmente chiusa in entrata lo scorso 1 settembre, l’unica altra soluzione per la Juventus sarebbe quella di ricorre ad uno svincolato.

In tale ottica c’è un nome in particolare che potrebbe stuzzicare la fantasia di Cristiano Giuntoli, quello di Aleix Vidal. I tifosi bianconeri ricorderanno che l’esterno destro spagnolo classe 1989 fu vicino al trasferimento a Torino nell’estate del 2017, quando poi invece arrivarono Cuadrado e proprio De Sciglio, ma poi rimase al Barcellona. Senza contratto dopo le due stagioni all’Espanyol, difficilmente lo vedremo sbarcare in Serie A.