Trasferimento saltato: Vlahovic ancora sotto i ferri

Dusan Vlahovic è stato al centro dei rumors di mercato per tutta l’estate. Una big d’Europa si è tirata fuori dalla corsa al bomber della Juventus per un motivo in particolare

Non è un mistero che Dusan Vlahovic non fosse nella lista degli incedibili in casa Juve, a fronte comunque di un’offerta soddisfacente recapitata alla Continassa e sul tavolo di Giuntoli.

Il centravanti serbo è valutato almeno 80 milioni dal club bianconero, che aveva pianificato uno scambio con il Chelsea per Lukaku, chiedendo anche 40 milioni in cambio ai ‘Blues’ per dare il via libera all’operazione. Somma però ritenuta non congrua dal sodalizio londinese, che ha abbandonato la pista che portava all’ex Fiorentina e cedendo poi ‘Big Rom’ in prestito con diritto di riscatto alla Roma. Vlahovic era stato sondato anche da altri top team europei, tra cui spiccavano Bayern Monaco e Real Madrid. I bavaresi hanno puntato tutto sull’arrivo di Kane, mentre i ‘Blancos’ dopo la corte sempre per l’inglese ex Tottenham e Mbappe hanno preferito non rimpiazzare Benzema con un altro centravanti, puntando su un sistema di gioco diverso con l’acquisto di Bellingham.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: retromarcia del Real Madrid per Vlahovic

Il Real e Ancelotti avevano però seriamente pensato all’ingaggio di Vlahovic al ‘Santiago Bernabeu’ per riempire il vuoto lasciato dall’attuale Pallone d’Oro, che ha accettato lo scorso luglio le faraoniche lusinghe della Saudi League.

L’attuale numero 9 della Juventus, insieme a Kane, era uno dei preferiti e in cima alla lista del tecnico di Reggiolo per rinforzare l’attacco dei madrileni come scrive il portale ‘Defensa Central’. Vlahovic sposava appieno l’identikit del nuovo centravanti richiesto da Ancelotti, ma alla fine la dirigenza del Real Madrid non si è fidata delle condizioni fisiche del 23enne serbo. Troppe soste ai box negli ultimi mesi per l’ex Fiorentina, con il rischio che la pubalgia lo costringesse a un nuovo intervento chirurgico. Florentino Perez non era convinto della ‘cartella clinica’ di Vlahovic, scartando così la possibilità negli ultimi giorni di mercato (per non ripetere gli errori commessi con Hazard e Jovic) di muoversi concretamente per l’attaccante e portarlo alla corte di Ancelotti. Vlahovic alla fine è rimasto alla Juve, con l’obiettivo di mettersi definitivamente alle spalle gli infortuni e riscattare l’ultima annata deludente con la casacca bianconera.