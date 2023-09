“Totale confusione”: sentenza senza appello per il Napoli e Garcia

La sconfitta contro la Lazio ha acceso il dibattito sul Napoli e Rudi Garcia: azzurri in “totale confusione”, cosa sta succedendo

Una sconfitta che in pochi si aspettavano e che ha scosso l’ambiente. Il ko contro la Lazio ha reso amara la pausa per le Nazionali per il Napoli.

Sul banco degli imputati è finito inevitabilmente Rudi Garcia che ha avuto il compito complicato di prendere il posto del tecnico dello scudetto Luciano Spalletti. Alcune scelte dell’allenatore francese hanno destato perplessità, soprattutto per la prestazione messa in campo nel secondo tempo contro la Lazio.

Perplessità anche sul mercato del Napoli che, almeno finora, non ha avuto un impatto reale sulla squadra. Di questo ha parlato a ‘Radio Punto Nuovo’, il giornalista Maurizio Pistocchi che ha analizzato il momento della formazione azzurra.

“La Lazio vinse anche lo scorso anno, ma questa volta il Napoli ha perso malissimo. Ha lasciato tante occasioni da gol e la squadra è apparsa in confusione”. Pistocchi ammette che un giudizio definitivo dopo tre giornate è difficile dare, ricordando il pareggio dello scorso anno contro il Lecce, ma evidenziato le preoccupazioni per quanto visto contro la Lazio: “Il Napoli ha dato l’idea di essere in totale confusione. Garcia è un buon allenatore, ma non un fuoriclasse”.

Napoli, Pistocchi bacchetta Garcia: “Non è un fuoriclasse”

Maurizio Pistocchi continua la sua analisi sul periodo del Napoli e in particolare sull’impatto di Rudi Garcia e dei calciatori arrivati con il mercato.

Il giornalista afferma: “Il lavoro di Garcia non è particolare come quello di Spalletti e Sarri. Il Napoli è una Red Bull e ha bisogno di essere guidata da un Verstappen. Il pilota attuale però non mi sembra in grado di controllarla. Non ho capito la sostituzione di Kvaratskhelia, Anguissa non si reggeva in piedi, il ruolo di Raspadori va chiarito: è una prima o seconda punta, non un esterno”.

Non tutto però è da buttare: “Bisogna evitare i disfattismi, ma tornare subito in riga. La differenza deve essere fatta dal lavoro sul campo di Garcia non dai singoli calciatori”.