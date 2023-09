Sconfitta a tavolino in Serie A: indagine UFFICIALE

Il Giudice Sportivo ha sospeso il risultato finale di una partita: sconfitta a tavolino in arrivo? Indagine in corso: ecco il motivo.

Fulmine a ciel sereno nel calcio italiano, con una partita delle Serie A di Primavera che è ufficialmente sotto indagine da parte del Giudice Sportivo che, in un comunicato ufficiale, ha temporaneamente sospeso il risultato finale ed il 3 punti assegnati in attesa di ulteriori indagini.

La partita in questione è Empoli-Roma del campionato Primavera, terminata 5-3 in favore dei giallorossi allenati da Federico Guidi. Ecco qual è il motivo dietro questa, per certi versi inaspettata, decisione che ha lasciato tutti i tifosi con il fiato sospeso.

Empoli-Roma Primavera sotto indagine: il motivo

La ragione per la quale il risultato della partita tra Empoli e Roma Primavera non è stato omologato va ricercato nel fatto che, nel campionato giovanile italiano, quest’anno il numero massimo di giocatori di classe 2004 che si possono far scendere in campo contemporaneamente è 6 (oltre ad un giocatore fuori quota, cioè senza limiti di età).

Durante l’ultima gara, tra le fila dei giallorossi di Guidi, sono stati mandati in campo questi ragazzi classe 2004: D’Alessio, Pagano, Cherubili, Pisilli, Chesti e Keramitsis. Al 27′ del primo tempo Louakima, giocatore del 2003, è stato sostituito da Vetkal, anche lui 2004: da quel momento in poi la Roma, quindi, aveva 7 giocatori del 2004 sul rettangolo di gioco.

Per questo motivo i toscani hanno presentato ufficialmente ricorso, con il Giudice Sportivo che non ha omologato il risultato finale della gara che era valida per la seconda giornata della Primavera 1 TIM – Trofeo Giacinto Facchetti.