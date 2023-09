Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 6 settembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 6 settembre settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Terminato il calciomercato e con le prime tre giornate di campionato, La Gazzetta dello Sport apre con la programmazione in casa Juventus: “JUVE COLPI DA MAX”. Spazio anche al ricordo di Gaetano Scirea con l’intervista al figlio a 34 anni dalla sua morte: “Perché papà piace ancora a tutti”. Il taglio alto è dedicato al derby della Madunina che andrà in scena dopo la sosta per le nazionali: “Il Derby a Parigi”, con Giroud e Thuram compagni di squadra con la Francia. In Nazionale, invece, arriva un importante endorsement per Buffon: “Gigi promuove Gigi”, con Gigi Riva che ha apprezzato la scelta della Federazione.

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina ad un importante rinnovo di contratto arrivato nella giornata di ieri: “INZAGHI PER LA STELLA”, il tecnico nerazzurro ha rinnovato e ora punta a vincere lo scudetto. Interessante intervista a Tiago Pinto, che fissa gli obiettivi stagionali: “La Roma in Champions”. Infine, spazio alla Nazionale: “Ciro capitano, ma si gioca il posto con Raspa”.

Tuttosport mette in prima pagina le parole di Alessandro Del Piero: “JUVE, HO UN SOGNO”. Nel taglio alto anche un’intervista ad Alessandro Matri: “Rivedo un Vlahovic da 20 gol!”. Gli altri titoli di giornata: “Bellanova va a lezione di Toro e Juric”; “L’Arabia si prende pure Barrow e Sabiri”; “Chelsea, per ora è flop da 484 milioni”; “Italia Usa e getta, brusco risveglio”; “Prisma a Milano, oggi si decide”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 6 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna, Mundo Deportivo apre con l’intervista ad Alejandro Balde: “TENEMOS QUE IRA A POR LA CHAMPIONS”. In Portogallo, invece, Record mette in prima pagina il futuro del Fideo: “DI MARIA PARA RENOVAR”. Dopo una stagione difficile a Torino, l’argentino ha ritrovato la serenità con il Benfica.