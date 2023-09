Fuori rosa dopo il rifiuto bianconero: rescissione immediata

Non rientra più nei piani del club e dell’allenatore, rimane al momento fuori rosa: il giocatore potrebbe anche rescindere il contratto

Hugo Lloris resta fuori dai piani del Tottenham e del tecnico Postecolgou nel nuovo corso della compagine londinese.

L’allenatore greco finora gli ha preferito stabilmente Vicario tra i pali come titolare, con Forster vice del portiere italiano ex Empoli, sbarcato in estate per circa 20 milioni di euro in quel di Londra. Per Lloris non c’è più spazio a difesa della porta del Tottenham, con il club che a più riprese a provato a piazzarlo sul mercato considerando il contratto in scadenza nel giugno 2024. Lloris è stato nel mirino della Lazio in Serie A e negli ultimi giorni della finestra estiva ha rifiutato l’interessamento del Newcastle, con i bianconeri allenati da Howe che cercavano un portiere di esperienza per completare il pacchetto arretrato.

Fuori rosa al Tottenham: Lloris verso la rescissione

Niente da fare però, con Lloris che alla fine è rimasto al Tottenham. Per il francese vicecampione del mondo rimangono adesso due strade: un trasferimento last minute in Arabia Saudita (con il mercato in chiusura domani) o accettare la corte di qualche compagine turca visto che la campagna trasferimenti in Turchia chiuderà il 15 settembre.

Intanto prosegue il muro contro muro con Postecolgou e la società, con Lloris che non verrà reintegrato in rosa come sottolinea il portale ‘Football Insider’. Il Tottenham potrebbe anche decidere di rescindere il contratto del 37enne portiere, pur di accelerare una sua partenza da Londra. Da capire adesso se Lloris accetterà la corte di qualche formazione dove il mercato è ancora aperto (Arabia e Turchia in primis), o continuerà nel braccio di ferro con la speranza di tornare a disposizione di Postecolgou. Le intenzioni però dell’allenatore greco e del Tottenham sono altre.