Come gioca William Viali? Modulo preferito e analisi tattica

William Viali è il tecnico dell’Ascoli, club impegnato in Serie B; andiamo a capire con che modulo gioca la sua squadra

La scorsa stagione l’Ascoli ha chiuso il campionato al dodicesimo posto; una stagione difficile quella vissuta dal club che ora ha tutta la voglia di rifarsi. L’inizio non è stato dei migliori specialmente l’esordio con la sconfitta per tre a zero contro il Cosenza. Una partita che passerà alla storia per le tre espulsioni subite nel corso del primo tempo: doppio giallo a Falasco, rosso diretto a Buchel e Forte.

Bisogna cambiare marcia con William Viali alla ricerca della quadra giusta per far rendere al meglio i propri ragazzi. Il tecnico, ufficializzato nel corso dell’estate, è reduce dalla buonissima esperienza al Cosenza raggiungendo la salvezza nel playout contro il Brescia. L’obiettivo sembra essere la permanenza in B ma parliamo di un campionato dove le sorprese sono dietro l’angolo.

Modulo William Viali Ascoli

Il sistema di gioco che William Viali ha portato all’Ascoli è il 4-3-2-1; davanti al portiere, dunque, abbiamo una linea difensiva a quattro con i due terzini, Falasco e Adjapong, che hanno il compito di svolgere sia la fase difensiva sia andare in supporto di quella offensiva con costanti sovrapposizioni.

Diverse, ovviamente, le mansioni dei due centrali a cui si chiede la giusta cattiveria agonistica nell’andare ad aggredire l’attaccante avversario nel tentativo o di anticiparlo o di recuperare palla il prima possibile.

Nei tre di centrocampo assume un ruolo molto importante il centrale; giocatore a cui affidare la costruzione del gioco e che deve anche dare il giusto equilibrio tra i reparti considerando anche il compito delle due mezzali.

A Caligara e Masini, infatti, è chiesto un doppio compito altrettanto fondamentale; dovranno sia dare una mano ai centrali andando ad intasare la propria area di rigore sia proporsi in fase offensiva per aiutare la squadra quando è l’Ascoli ad avere il possesso della palla.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, troviamo due trequartisti e una punta in un sistema di gioco, il 4-3-2-1, che in determinate situazioni di gara si può benissimo trasformare in un 4-3-3 con i due trequartisti ad allargarsi sull’esterno. Alle spalle del centravanti troviamo Forte e Millico con il secondo che ha giocato in squadre come Cagliari e Torino; esperienza al servizio dell’Ascoli ma anche una buonissima tecnica nell’andare a saltare l’uomo e cercare di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Due giocatori a cui si chiede tanto e da cui, probabilmente, passano gran parte delle fortune del club. Nel ruolo di punta abbiamo visto sia Pablo Rodriguez sia Pedro Mendes, due attaccanti molto diversi; il molto veloce, abile nel dribbling e in grado di spaziare su tutto il fronte offensivo a tal punto da poter essere impiegato anche nel ruolo di trequartista mentre il secondo è più centravanti d’area di rigore.

Questo, dunque, è il modulo dell’Ascoli con William Viali che, dopo l’esperienza a Cosenza dove ha portato il club alla salvezza, vuole raggiungere l’obiettivo anche in questa sua nuova avventura. Il campionato è tanto lungo quanto complicato e l’Ascoli ha tempo per andare ad apprendere, nel migliore dei modi, i dettami tattici del nuovo mister.

