Come gioca Edoardo Gorini? Il modulo le curiosità sul suo gioco

Andiamo a vedere con quale sistema di gioco scende in campo Edoardo Gorini; parliamo del tecnico del Cittadella

Nella scorsa stagione, il Cittadella ha chiuso il campionato al quindicesimo posto ottenendo la salvezza faticando e non poco durante l’anno calcistico. La speranza, per il nuovo campionato, è che si possa raggiungere l’obiettivo senza troppi patemi d’animo.

Missione non semplicissima perché parliamo di un campionato tanto lungo quanto complicato; una delle certezze di questa squadra può essere il tecnico. Parliamo di Edoardo Gorini che, lo scorso giugno, ha rinnovato fino a giugno 2024. Andiamo a vedere quale dovrebbe essere il suo modulo di gioco.

Modulo Edoardo Gorini al Cittadella

Il Cittadella scende in campo con il 4-3-1-2; in porta troviamo Kastrati e, davanti a lui, la linea difensiva è composta da due terzini e due centrali. In mezzo troviamo Frare e Pavan; per quanto riguarda il primo si tratta di un difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e che si va valere soprattutto nell’anticipo all’attaccante avversario. Al suo fianco, come detto, abbiamo Pavan; anche lui difensore molto forte fisicamente.

Per quanto concerne i terzini, invece, troviamo Giraudo; giocatore duttile tatticamente e che può essere impiegato anche come ala offensiva e questo è molto importante in un sistema di gioco dove anche gli esterni bassi devono, per forza di cose, andare ad aiutare in fase offensiva. L’altro terzino è Carissoni, anche lui difensore duttile tatticamente dal momento che, all’occorrenza, può essere utilizzato come centrale.

In mezzo al campo, soprattutto nel sistema di gioco di Edoardo Gorini, non possiamo non parlare di Branca; giocatore fondamentale per le sue doti nel palleggio, la capacità di dare tempi e ritmi di gioco ma anche a livello di verticalizzazione.

Giocatore con una buona tecnica di base, è sicuramente importante all’interno della rosa del Cittadella; come mezzali, invece, troviamo Amatucci e Mastrantonio. Entrambi devono andare a svolgere le due fasi, sia quella offensiva sia la difensiva andando ad aiutare la retroguardia quando il pallone è nei piedi dell’avversario.

Sulla trequarti troviamo Alessio Vita; giocatore molto duttile tatticamente ma ama imporsi soprattutto dietro alle spalle delle due punte. Giocatore dotato di ottima corsa, mette sempre il cento per cento all’interno della partita e cerca di mettere in difficoltà le difese avversarie con le sue qualità tecniche.

In avanti troviamo la coppia offensiva composta da Magrassi e Pittarello; due giocatori molto forti fisicamente e che possono dare una grossa mano su situazioni di palla inattiva. Con centravanti con queste caratteristiche si può anche andare a cercare, nel corso della partita, il lancio lungo per permettere alla squadra di salire, alzare il proprio baricentro e non soffrire troppo la pressione degli avversari.

Questo, dunque, dovrebbe essere il sistema di gioco adottato da Edoardo Gorini, nel corso della stagione, per il suo Cittadella; parliamo di un club che, rispetto al campionato scorso, vorrà sicuramente soffrire molto meno.

