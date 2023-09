Annullata ufficialmente la partita con il Genoa: non si gioca più

Il Genoa, tornato in Serie A in questa stagione, non giocherà la partita; il match, infatti, è stato ufficialmente annullato

Tornato in Serie A, dopo una stagione (quella scorsa) decisamente positiva, il Genoa ha iniziato la sua avventura nel massimo campionato italiano tra alti e bassi. Pesante la sconfitta all’esordio contro la Fiorentina, bella e importante vittoria all’Olimpico in casa della Lazio e la beffa finale con il Torino quando il pareggio sembrava ormai certo. Una vittoria in tre partite per i ragazzi di Gilardino che hanno l’obiettivo di salvarsi per restare in Serie A.

Ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano non sarà per nulla semplice visto la concorrenza e le difficoltà del salto di categoria; il Genoa, però, ha mostrato di avere qualità interessanti e di poter lottare fino alla fine per raggiungere il proprio obiettivo. Questi giorni, per il club, saranno fondamentali; il campionato, infatti, è fermo a causa della sosta nazionale.

Un periodo importante in cui poter lavorare, migliorare la condizione fisica e alcune situazioni tattiche e arrivare, nel miglior modo possibile, alla sfida contro il Napoli in programma il prossimo sedici settembre. Contro i campioni d’Italia, arrabbiati dopo la sconfitta interna contro la Lazio, non sarà affatto semplice; anche per questo il Genoa avrebbe dovuto giocare venerdì contro il Brescia.

Genoa-Brescia annullata: l’amichevole non si farà

Amichevole dal sapore di Serie A quella che avrebbe messo di fronte Genoa e Brescia; la sfida si sarebbe dovuta giocare venerdì mattina e sarebbe servita ad entrambe le squadre. I rossoblù, come detto, per migliorare la condizione fisica e alcune situazioni tattiche in vista dei prossimi impegni.

Per quanto riguarda il Brescia, invece, questa gara risultava ancora più importante; il club, infatti, ha vissuto dei mesi veramente complicati. Dopo aver perso lo spareggio playout contro il Cosenza, con conseguente retrocessione in C, il club è stato ripescato ai danni della Reggina.

Nel weekend scorso è iniziato ufficialmente il campionato delle Rondinelle ma è chiaro che, dopo un periodo di incertezza, il club è indietro rispetto alle altre squadre. Proprio per arrivare alla ripresa con un buon ritmo partita l’amichevole con il Genoa sarebbe servita; a questo bisogna aggiungere la necessità di provare, sul campo, i nuovi acquisti che il Brescia ha fatto in questi giorni. L’amichevole si sarebbe dovuta giocare venerdì mattina; il match, invece, è stato annullato con i due club che continueranno a lavorare in vista della ripresa dei vari campionati.