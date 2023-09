Tutto fatto con la Juventus: decisivo in negativo Alex Sandro

Il piano della Juventus saltato per colpa di Alex Sandro: i bianconeri volevano il calciatore del Manchester City, niente da fare

Chiuso il calciomercato e con il campionato in pausa, è il momento di analisi più approfondite su quel che poteva essere e non è stato in chiave di campagna trasferimenti, ma anche di quel che potrà essere sul terreno di gioco.

Il rettangolo verde finora ha sorriso a metà alla Juventus: due vittorie e un pareggio per la squadra di Allegri che ha fatto vedere cose buone con Udinese ed Empoli e meno buone con il Bologna. Nell’ultima partita il tecnico toscano ha fatto qualche cambio nell’undici titolare.

Uno dei più chiacchierati è quello tra Gatti, al debutto da titolare quest’anno, e Alex Sandro. Proprio il brasiliano è il protagonista di un retroscena di mercato, con il suo no che ha di fatto contribuito a far saltare il colpo dal Manchester City.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro dice no: retroscena su Laporte

Stando a quanto riferisce il giornalista Nicola Balice, la Juventus aveva pianificato un cambio in difesa che è saltato per l’opposizione di Alex Sandro.

Stando a quanto evidenziato, infatti, i bianconeri volevano acquistare Aymeric Laporte, in uscita dal Manchester City, per sostituire Alex Sandro. Il no del brasiliano alla cessione però ha frenato l’affare: l’ex Porto, infatti, ha spiegato alla società di non voler andare via ed ecco che la pista che portava al franco-spagnolo si è raffreddata prima ancora di diventare concreta.

Svanita la pista Juventus, Laporte ha poi scelto di accettare l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita ed è ora un calciatore dell’Al Nassr. Alex Sandro, invece, è rimasto bianconero non senza polemiche: due partite da titolare, poi la panchina contro l’Empoli e la sensazione che il suo futuro sia comunque lontano da Torino.