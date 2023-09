Silurato dopo tre giornate: allenatore in pensione

Allenatore in crisi già all’inizio del campionato, bordata clamorosa sul tecnico che rischia tantissimo: dichiarazioni pesanti

La pausa nazionali di settembre è già il momento delle prime riflessioni, dopo le prime tre giornate di campionato e la fine del calciomercato. In Serie A, c’è chi si è espresso a ottimi livelli in queste prime gare e chi invece ha lasciato non poche perplessità.

Tra le squadre nettamente promosse, di certo il Milan e l’Inter, a punteggio pieno e con prestazioni convincenti, che dopo la sosta si sfideranno in un derby che potrà dare prime indicazioni assai importanti. Giudizi ancora incerti sulla Juventus, che ha comunque messo 7 punti nel carniere, mentre ci sono problemi per il Napoli campione d’Italia, battuto malamente dalla Lazio e con diverse criticità, e per la Roma di Mourinho che addirittura ha solamente un punto. Il portoghese e Garcia, inevitabilmente, hanno ricevuto non poche critiche in questi giorni e per loro sarà una pausa ad alta tensione.

Napoli nel mirino: Garcia e De Laurentiis sotto attacco

Parere assai caustico sul tecnico francese, da parte del giornalista Giancarlo Padovan, che a ‘Radio Punto Nuovo’ ha tratteggiato un momento del Napoli piuttosto difficile.

E’ una squadra azzurra diversa da quella che abbiamo ammirato con Spalletti: “A Garcia consiglierei di stare fermo e toccare il meno possibile, più tocca la squadra e più fa danni. E’ un allenatore ormai finito e pensionato, se la squadra diventa sua in tutto e per tutto c’è da preoccuparsi. Il Napoli dovrebbe giocare come faceva prima”. Ce n’è anche per De Laurentiis: “A volte si crede troppo furbo – ha aggiunto Padovan – Credeva che chiunque potesse sostituire Kim. Juan Jesus ormai è un ex calciatore, Natan per ora è rimasto fisso in panchina, spero che possa rivelarsi almeno affidabile da qui in avanti. Almeno sulla carta, il Napoli ha ancora la possibilità di rivincere lo scudetto, non c’è distanza con le milanesi, ma nella pausa dovrà rivedere molte cose”.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, CLICCA QUI e scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it: segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.