Pogba e i suoi ‘fratelli’ | Juve, Inter e Milan: le partenze rinviate a gennaio

Da Pogba a Krunic e Asllani, i calciatori delle tre big che potrebbero essere protagonisti del prossimo calciomercato invernale

Rimasti, ma senza aver disfatto la valigia. Pronti a partire, in caso di offerte vantaggiose per loro e per i rispettivi club. Parliamo di chi avrebbe dovuto cambiare squadra nel calciomercato estivo terminato da qualche giorno, ma che alla fine è rimasto dov’è. Tempo tre mesi e qualcosa, però, ecco che le porte potrebbero riaprirsi. Il ‘caso’ più importante è quello rappresentato da Paul Pogba.

La Juventus vuole disfarsi del francese, avendo capito che non potrà più tornare ad essere il calciatore che fu. Quello che faceva la differenza. Sono oltre tre anni che il classe ’94 è più in infermeria che in campo, con il fondo toccato proprio nella sua seconda esperienza in bianconero. Appena 161′ l’anno scorso, vedremo in questo…

Aspetto rilevante della vicenda è poi senz’altro l’ingaggio: Pogba guadagna 8 milioni di euro netti più bonus, a fronte di un contratto in scadenza nel 2026. Al netto, è il più pagato della rosa. Da qualche giorno girano voci di possibile rinnovo al ribasso: è un desiderio della Juve, ma servirebbe un gesto forte del 30enne

Qualora dovesse restare a molto meno di mezzo servizio, a gennaio Giuntoli e soci potrebbero tornare a spingere per un divorzio anticipato. Sperando magari in un ritorno di fiamma dall’Arabia o dalla Turchia, vedi il Galatasaray. Certo, molto dipenderebbe dalle condizioni dell’eventuale affare, ricordando che sul piano economico alla Juve converrebbe anche cederlo (portando a termine i due di Pogba, il club di Exor non perderebbe i benefici del decreto crescita) alla fine della stagione.

Asllani, ipotesi prestito a gennaio

Da Pogba ad Asllani, il possibile partente dall’Inter nel prossimo mercato invernale. Inzaghi ha detto che ci punta fortemente, ma nelle prime tre giornate l’italo-albanese ha collezionato appena 1 minuto. Praticamente niente per un calciatore che già l’anno passato ha ‘sofferto’ non poco la mancanza di minutaggio.

L’arrivo dell’olandese Klaassen potrebbe ridurre ulteriormente gli spazi al classe 2002, per questo una sua uscita nella finestra invernale è ipotesi molto concreta. Lui stesso potrebbe chiedere di andare via, anche solo in prestito per tornare ad avere un ruolo da protagonista. Sassuolo indiziato, ma attenzione anche all’ex Empoli, dove avrebbe garantita una maglia da titolare. Per Asllani ci sono pure apprezzamenti esteri, vedi il Brighton di De Zerbi, tuttavia ad oggi l’Inter non è intenzionata a privarsene a titolo definitivo.

Milan, Krunic tra rinnovo e addio: ‘tesoretto’ per David

Nel Milan, invece, uno che potrebbe salutare a gennaio è Rade Krunic. Il bosniaco sarebbe voluto andare al Fenerbahce, col quale avrebbe firmato un contratto più vantaggioso dell’attuale coi rossoneri

Poi è entrato in scena il Lione, con il Milan che però ha resistito trattenendo il calciatore alla corte di Pioli. Ora Krunic può rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, non chiudendo tuttavia le porte a una sua partenza nella finestra di riparazione. Il Fenerbahce potrebbe tornare all’assalto, idem i francesi. Con un’offerta importante, sui 15/18 milioni circa, e un sostituto all’altezza, Furlani e soci potrebbero dare il via libera. Tale cifra, o parte di essa potrebbe tra l’altro far comodo per quel David che sembra essere in cima alla lista di Moncada per il futuro prossimo dei rossoneri.