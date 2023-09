“Mourinho è una p…a”, battibecco rovente in diretta

Discussioni a non finire sull’inizio di campionato in salita della Roma e di Mourinho: polemiche e pareri discordanti sul portoghese

Un avvio di stagione decisamente in salita per la Roma, quello cui abbiamo assistito finora. Soltanto un punto nelle prime tre giornate di campionato, i giallorossi accusano già un certo ritardo dalle prime posizioni e saranno obbligati a una rincorsa difficile, con la necessità di provare a cambiare passo subito dopo la sosta.

Inevitabile che finisca in discussione l’operato di Mourinho, con una squadra che non si è espressa finora al massimo delle proprie potenzialità. Ci sono perplessità sul gioco trasmesso dal portoghese e anche sulla solidità delle annate precedenti che pare venuta meno. Sullo Special One, in ogni caso, i pareri non sono univoci. Critiche numerose, ma c’è anche chi lo difende.

Mourinho sotto attacco, la difesa di Zazzaroni: “Capite tutto quanto voi…”

Il dibattito andato in scena a ‘Pressing’, su ‘Sport Mediaset’, tra Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani, in questo senso, è stato piuttosto acceso. Con i primi due che non hanno condiviso le critiche del telecronista, ritenute eccessive.

“Siete voi che capite tutto, Mourinho è una p…a – ha affermato in maniera polemica il direttore del ‘Corriere dello Sport’ – Vince solo perché ha c…o, è finito. Io sento delle caz…e di proporzioni assurde, avete visto com’è stata costruita la squadra negli ultimi due anni, spendendo 7 milioni lo scorso anno e nessuno quest’anno?”. “Lukaku e Dybala ce li hanno in pochi…”, ha provato a ribattere Trevisani, con Sabatini che però gli ha fatto notare: “Ma devono ancora giocare, non si può mica fare una critica su di loro”.

