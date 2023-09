La vittoria non basta, l’esonero gli è già stato comunicato

Non basta il successo sul campo e un contratto fino al 2024 per salvare la panchina: l’esonero gli è già stato comunicato

Vincere non è stato sufficiente per conservare la panchina. L’esonero è arrivato questa mattina, anche se per l’ufficialità bisognerà attendere ancora qualche ore o forse giorno. Jorge Vilda non è più l’allenatore della Spagna femminile.

La vittoria del Mondiale non è servita ad essere confermato alla guida della Nazionale, così come il contratto in essere fino al 2024: la Federcalcio spagnola ha deciso di esonerare il commissario tecnico: a comunicare la scelta fatta è stato il presidente in carica, Pedro Rocha, nominato al vertice del calcio ispanico dopo il caso Rubiales.

Proprio quanto accaduto con il presidente della RFEF ha inciso nella scelta di esonerare Jorge Vilda. L’allenatore è stato al centro della polemica per aver applaudito Rubiales durante il suo discorso durante l’Assemblea federale che si è tenuta a fine agosto. Un comportamento che non è andato già a molti e che ha avuto un’influenza sulla scelta di cambiare la guida tecnica della Spagna campione del mondo.

Spagna, esonerato Vilda: si attende il comunicato

Come già accennato, è stato Rocha a comunicare a Vilda la fine del suo mandato da commissario tecnico dell’Italia.

Vilda era in carica dal 2015, quando aveva sostituito Ignacio Quereda, commissario tecnico che aveva guidato la Nazionale femminile per ben 27 anni. Nel corso del suo mandato ha totalizzato 75 vittorie in 108 partite ufficiali, con 16 pareggi e 17 sconfitte. Un bottino impreziosito dalla vittoria della Coppa del Mondo, trionfo non sufficiente per essere confermato commissario tecnico.