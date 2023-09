Inzaghi esulta: la firma è già arrivata, manca solo l’ufficialità

L’Inter di Simone Inzaghi guida insieme ai cugini del Milan la classifica di Serie A dopo le prime tre giornate. C’è attesa per un’ufficialità in casa nerazzurra

L’Inter vola in campionato, frutto di tre vittorie in altrettante gare dal via della Serie A. Percorso netto finora per la formazione di Simone Inzaghi: otto reti realizzate, senza subire gol per Sommer.

L’allenatore piacentino riparte da nuove certezze, trascinato dalla vena realizzata di capitan Lautaro Martinez. Inzaghi gongola anche per l’inserimento di Marcus Thuram, subito protagonista in maglia nerazzurra e autore sabato nel poker rifilato alla Fiorentina del primo centro dal momento dello sbarco a Milano. Lukaku è ormai il passato come ammesso anche dall’ex gemello Lautaro, in attesa del derby scudetto al ritorno in campo dopo la sosta contro il Milan. Inzaghi glissa sulla stracittadina uscendo sorridente dall’incontro fra arbitri e allenatori al VAR di Lissone, mentre è tutto pronto per l’annuncio sul suo rinnovo con la ‘Beneamata’. Ci siamo infatti per il prolungamento del mister ex Lazio, con l’annuncio del nuovo contratto che dovrebbe arrivare durante la sosta e prima del derby di campionato del prossimo 16 settembre contro il Milan.

Calciomercato Inter, Inzaghi ha firmato: presto l’annuncio del rinnovo

La fumata bianca era già arrivata a fine luglio in Giappone, con l’Inter impegnata nella tournée in Asia e alla presenza anche del presidente Steven Zhang.

Il numero uno nerazzurro ha spinto per la conferma del tecnico emiliano, sulla graticola e in odore di esonero al giro di boa della scorsa stagione per i deludenti risultati in campionato. Inzaghi ha murato le critiche e ribaltato però la situazione, sfiorando il trionfo in Champions League nella finalissima di Istanbul contro la corazzata Manchester City. Logico finale insomma la firma sul rinnovo, già annunciato peraltro nelle scorse settimane dal suo rappresentante Tinti dopo un blitz nella sede di Viale della Liberazione. L’ex attaccante firmerà un prolungamento annuale fino al giugno 2025, con un ingaggio superiore rispetto ai 5,5 milioni che percepisce attualmente. I nerazzurri vincono e danno spettacolo in campo: sotto la regia (e le esultanze, alle volte senza freni) del suo condottiero in panchina. Il presente e il futuro dell’Inter sarà ancora di Simone Inzaghi.