Fabio Caserta, tutti gli esoneri dell’allenatore del Cosenza

Quali gli esoneri subiti da Fabio Caserta, che in pochi anni di panchina è già riuscito a ritagliarsi un suo spazio in Serie B? Scopriamoli.

Tra i club di Serie B il Cosenza è tra quelli che da alcuni anni militano nella serie cadetta con l’obiettivo di non retrocedere. Finora la missione è riuscita e nella stagione 2023/2024 sarà compito del tecnico Fabio Caserta, originario di Melito di Porto Salvo nei pressi di Reggio Calabria, non sfigurare e mantenere il club in questo campionato – agguantando una salvezza tranquilla e – perché no – puntando nel frattempo ad un risultato più prestigioso.

Caserta come tanti altri suoi colleghi è stato calciatore ed oggi continua ad apprezzare il mondo del calcio giocato, pur partecipandovi seduto in panchina e gestendo un team di giocatori. La sua carriera di mister è iniziata da meno di un decennio alla Juve Stabia e poi è proseguita verso traguardi più prestigiosi. C’è chi tifa per il Cosenza e che forse vorrà saperne un po’ di più su di lui e sul suo curriculum di allenatore: Fabio Caserta è stato mai esonerato finora? E se sì, da quale club? La scheda sintetica che segue lo indicherà, cogliendo l’occasione per presentare, per sommi capi, il profilo del mister calabrese, che si trova oggi ad allenare un club proprio della sua terra. I dettagli.

Esoneri Fabio Caserta: l’elenco completo

L’inizio della carriera dell’allenatore Caserta risale alla stagione 2016-2017, in cui fu parte dello staff della Juve Stabia come vice di Gaetano Fontana. Furono anni in cui il tecnico seppe far fruttare le panchine: il debutto in Serie B fu infatti positivo e Caserta, in particolare, fu capace nella stagione 2018/2019 di portare il club nella serie cadetta, con un’entusiasmante promozione – e due sole sconfitte in campionato.

La stagione successiva in B non fu però all’altezza delle aspettative. Arrivò infatti l’immediato ritorno in Serie C – a seguito di un molto deludente piazzamento finale in campionato. Il diciannovesimo posto finale non bastò infatti a restare nella serie cadetta e nell’agosto 2020 Caserta non fu formalmente sollevato dall’incarico, ma in sostanza fu così.

Nel sito web ufficiale del club Juve Stabia si citò la risoluzione consensuale del contratto che avrebbe avuto scadenza il 30 giugno 2021 tra il club e il mister Fabio Caserta.

Esoneri Caserta: Perugia e Benevento

Caserta ovviamente proseguì altrove: gli allenatori sanno bene che anche le belle storie sono destinate a finire. Nel suo caso, Caserta passò quasi dieci alla Juve Stabia pur con un epilogo amaro.

Dopo questa esperienza, nell’agosto 2020 il mister firmò per allenare il Perugia – club all’epoca militante in Serie C. Qui un buon risultato immediato, a cancellare le ultime difficoltà con la Juve Stabia. In una sola stagione altra promozione in Serie B ma anche l’inaspettata scelta: non l’esonero, ma l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore calabrese – come emerse da un comunicato nel sito web ufficiale. Di fatto il mister si liberò per rendersi disponibile altrove.

Di seguito il mister calabrese firmò per allenare il Benevento, club di Serie B che arrivava da una precedente stagione nel massimo campionato nazionale. La prima stagione fu tutto sommato positiva, tanto da far ben sperare in vista della successiva. Ma nella stagione 2021/2022, dopo una partenza non ritenuta all’altezza di un club che evidentemente ambiva a tornare subito in A, Fabio Caserta fu esonerato. Pesarono i soli 7 punti raccolti nelle prime sei giornate, con ben tre sconfitte.

Oggi l’allenatore calabrese ci riprova con il Cosenza, club calabrese come lui e che ambisce almeno alla permanenza in Serie B. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’anno successivo. Ma come al solito la proficua prosecuzione dell’esperienza – oppure il rischio esonero – saranno elementi collegati a ciò che farà concretamente la sua squadra sul terreno di gioco.