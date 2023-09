Esonero UFFICIALE: avvio di stagione troppo deludente

Esonero ufficiale, è già stato comunicato: conclusa dopo pochissimo tempo la nuova avventura del tecnico

Un avventura durata soltanto pochi mesi: Quique Setien non è più l’allenatore del Villarreal. Una decisione spiazzante, con il ‘Submarino Amarillo’ che ha deciso di esonerare il tecnico di Santander dopo un avvio certamente non entusiasmante.

In queste prime quattro gare stagionali di Liga, il Villarreal ha ottenuto una sola vittoria. Nella scorsa stagione l’ex tecnico del Barcellona era subentrato in corsa in ottobre ad Unai Emery, finito all’Aston Villa dopo che il club di Birmingham aveva pagato la clausola presente nel contratto per portarlo in Inghilterra.

Una stagione che il Villarreal aveva poi concluso con un ottimo quinto posto e la conquista della qualificazione in Europa League, nonostante una prematura eliminazione dalla Conference League. Ancora non è noto chi sostituirà il tecnico cantabrico, ma gli allenamenti di domani saranno diretti nel frattempo da Miguel Angel Tena.

Questo il comunicato ufficiale della società iberica relativo all’esonero di Quique Setien:

“Villarreal CF comunica che l’allenatore della prima squadra Quique Setien termina il suo rapporto con il club. Il club desidera mettere in risalto la sua professionalità e il suo impegno e intende apprezzare il lavoro suo e del suo staff tecnico in una situazione particolarmente complicata durante la scorsa stagione. Con il tecnico cantabrico, la squadra ha disputato una grande stagione, sono stati promossi tanti giocatori dalle giovanili e ha conquistato la qualificazione in Europa League.

Il Villarreal desidera ringraziare Quique Setien per il suo lavoro e desidera augurargli le migliori fortune per la sua carriera sportiva”.