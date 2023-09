Duro attacco contro il tecnico, l’ex nerazzurro conferma: “Tutto vero”

Gasperini è stato attaccato duramente da un suo ex giocatore; attacco confermato anche dall’ex compagno di squadra

L’Atalanta è una delle grandi protagoniste della Serie A; il club ha iniziato il nuovo campionato con due vittorie e la sconfitta, inaspettata, sul campo del Frosinone. Al rientro dalla sosta ci sarà il primo vero tour de force considerando l’inizio dell’Europa League e di un girone non poi così impossibile.

In queste ore, però, sta tenendo banco un’altra questione in casa Atalanta ed è quella relativa all’allenatore; Gasperini, infatti, ha ricevuto un duro attacco da parte di Mæhle. L’attuale difensore del Wolfsburg, possiamo dirlo senza troppi problemi, non ha un ricordo entusiasmante della sua esperienza a Bergamo. Dure le parole del classe 1997 ma, forse, a far ancora più rumore è la conferma da parte di un suo ex compagno di squadra.

Parliamo di Demiral, difensore dell’Al-Ahli; il centrale, attraverso il proprio account Twitter, ha confermato con un secco “Tutto vero“. Dichiarazioni che non possono passare sotto traccia e destinate a diventare oggetto di discussione nei prossimi giorni.