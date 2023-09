Berardi, offerta per sbloccare l’affare: prestito con obbligo di riscatto

Il futuro di Domenico Berardi si è configurato come un vero e proprio rebus tra sciogliere. Il nuovo tentativo e la risposta immediata

Di nuovo titolare contro l’Hellas Verona, sono bastati pochi minuti a Domenico Berardi per dettare nuovamente legge nell’attacco di Dionisi. La doppietta siglata dal capitano neroverde ha infatti permesso al Sassuolo di incamerare tre punti importanti contro gli scaligeri e di fare un prezioso passo in avanti in classifica.

Protagonista di molte voci di mercato, dopo aver ricucito definitivamente il rapporto con il club, Berardi ha risposto nel modo che conosce meglio: con assist e gol, prendendosi per l’ennesima volta la squadra sulle spalle. E pensare che fino a poche ore dalla chiusura estiva della sessione di calciomercato, il suo futuro sarebbe potuto essere lontano da Reggio Emilia. Seguito in tempi non sospetti dalla Juventus, come già evidenziato da calciomercato.it, Berardi fino all’ultimo è stato l’oggetto del desiderio di Giuntoli.

Retroscena Berardi, tentativo last minute della Juventus: nuovo muro del Sassuolo

Al di là delle smentite di rito, la Juventus avrebbe infatti provato in diversi modi a mettere le mani sul gioiello del Sassuolo. A svelare un interessante retroscena ci ha pensato Romeo Agresti in un video postato su YouTube.

Ecco quanto riferito sull’argomento da Agresti: “Negli ultimi giorni di mercato pare che la Juventus abbia fatto un secondo tentativo per Berardi, prendendo in considerazione anche un prestito di un anno con obbligo di riscatto. Tuttavia i neroverdi non si sono mossi dalla richiesta di 30 milioni di euro. La cosa che ha dato più fastidio ai neroverdi è stato il fatto che la Juve non ha rispettato la scadenza.”

Secondo Agresti la prima offerta messa sul piatto dalla Juventus per provare ad ingolosire il Sassuolo avrebbe preso forma in un prestito biennale con obbligo di riscatto (ancora permessi dalla FIGC). Ad ogni modo i neroverdi hanno spento sul nascere qualsiasi speranza: Berardi vestirà ancora la maglia neroverde.