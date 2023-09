Atalanta, colpo in prospettiva: strappato Capac al Torino

Il club orobico ha ufficialmente messo le mani sul cartellino del talentuoso attaccante rumeno, premiato come miglior calciatore dello scorso Torneo di Viareggio

L’Atalanta ha investito molto nel calciomercato estivo che si è da poco concluso. Tra gli affari più importanti, parlando in prospettiva futura, si segnala quello che ha consentito agli orobici di mettere le mani sul cartellino di Alexandru Capac.

L’attaccante rumeno classe 2005 è stato strappato al Torino e a una concorrenza importante che comprendeva anche società straniere. La trattativa tra i due club non è stata affatto semplice, del resto Capac (nella foto in alto assieme al suo agente, Alessandro Acri) è uno dei migliori talenti del panorama nazionale e internazionale. L’anno scorso, per dire, è stato premiato come miglior calciatore del Torneo di Viareggio. Il diciassettenne di Craiova ha firmato un contratto di tre anni.