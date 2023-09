Panchina già a rischio dopo tre giornate: il tecnico nel mirino

Allenatori già in discussione dopo l’avvio di campionato: risultati negativi in tre gare e mercato in discussione, rischio esonero

Si va alla pausa per le nazionali e dopo le prime giornate di campionato è già il momento delle prime analisi e dei primi bilanci. In maniera doppia, tracciando un resoconto degli obiettivi raggiunti sul mercato e poi quello dei primi risultati sul campo.

C’è chi può sorridere e chi invece è già alle prese con le prime grande di stagione, difficoltà più o meno grandi sulle quali lavorare per correggere errori o difetti oppure riflettere per prendere decisioni anche drastiche. Qualche allenatore finisce già sulla graticola e il mese di settembre potrebbe segnare il capolinea della sua avventura.

Traballa la panchina di Terzic a Dortmund, giorni decisivi

Ciò che sta capitando, ad esempio, ad Edin Terzic al Borussia Dortmund. L’allenatore sta patendo, probabilmente, l’onda lunga dello scudetto perso all’ultima giornata a maggio, con un avvio di campionato che non ha convinto, anzi.

Una vittoria stentata con il Colonia al novantesimo e due pareggi con Bochum ed Heidenheim, in questo caso subendo una rimonta dal vantaggio sul 2-0. Lo stadio ha fischiato in maniera sonora dopo quest’ultimo passo falso, a Terzic si contestano anche scelte di mercato discutibili. La conferma di Emre Can è ‘costata’ l’addio ad Edson Alvarez, di fatto già preso dall’Ajax e poi finito al West Ham; l’intenzione di puntellare l’attacco con Fullkrug ha fatto rinunciare a un difensore (nello specifico Bella-Kotchap dal Southampton). A questo punto, la società rifletterà in questi giorni. Se dopo la pausa non ci sarà un cambio di rotta, potrebbe anche esserci l’addio: su ‘Sky Sport Deutschland’ segnalano la possibilità di rivolgersi a Nagelsmann.

