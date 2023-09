Offerta da 24 milioni: la Juventus chiude un altro affare Champions

Calciomercato Juventus, dalla Turchia arriva una nuova indiscrezione sul suo futuro. Bianconeri tirati nuovamente in ballo: l’offerta che non ti aspetti

L’importante vittoria ottenuta al ‘Castellani’ di Empoli ha permesso alla Juventus di ottenere tre punti di nevralgica importanza per la propria classifica. Trascinata da un Federico Chiesa in versione deluxe, la compagine di Allegri è balzata al terzo posto in classifica lanciando segnali molto incoraggianti.

Archiviata una sessione estiva di calciomercato che non ha regalato particolari spunti, i bianconeri, però, sono ancora alla ricerca di quell’identità tattica inseguita ormai da diversi anni, ma mai completamente raggiunta. Sotto questo punto di vista, la nuova veste tattica con la quale sta plasmando la nuova Juve attribuisce molta importanza alle corsie esterne. In panchina nelle prime due uscite di campionato e considerato non incedibile da Giuntoli, Filip Kostic ha fornito prova solida così come Mckennie.

Il texano, che ha permesso a Weah di tirare il fiato, si sta facendo trovare pronto. Impiegato da Allegri sulla corsia destra come quinto di centrocampo, l’ex Schalke potrebbe rappresentare il classico jolly della stagione della ‘Vecchia Signora’. Tuttavia non è escluso che a gennaio la Juventus torni nuovamente sul mercato per rimpolpare le proprie corsie esterne.

Dalla Turchia: la Juventus offre 24 milioni di euro per Sacha Boey

Ragion per cui sorprendono fino ad un certo punto le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia. Come evidenziato da ‘Itibarhaber‘, infatti, la Juventus avrebbe già effettuato molto più di qualche semplice sondaggio esplorativo per Sacha Boey.

Negli ultimi giorni della sessione estiva, infatti, i bianconeri avrebbero fatto recapitare un’offerta da 24 milioni di euro per mettere le mani sul gioiellino francese classe 2000. Proposta che avrebbe creato non pochi grattacapi al Galatasaray, che ora teme un ritorno di fiamma della Juve in ottica invernale, perché in società c’è chi è intenzionato ad accettarla. Dal canto suo il club di Istanbul – reduce da una campagna acquisti a dir poco esaltante – non avrebbe ancora fornito una risposta concreta alla ‘Vecchia Signora’. Decisiva, a tal fine, sarà la volontà del calciatore, dalla cui cessione i giallorossi potrebbero avere nuova linfa per rimpolpare zone del campo per adesso scoperte. Dalla Turchia ne sono sicuri: Juventus all’assalto di Sacha Boey. Staremo a vedere se ,ed eventualmente quando, l’asse Torino-Istanbul potrà surriscaldarsi, fermo restando che finora non filtrano concerne su quest’opzione.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it (https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968): segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.