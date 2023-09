Neymar rischia grosso: in Arabia Saudita è vietato dalla legge

La permanenza di Neymar in Arabia potrebbe essere complicata da un dettaglio…non proprio trascurabile

Al termine di una sessione estiva di calciomercato che lo ha visto interpretare un ruolo tutt’altro che banale, Neymar ha salutato il Psg dopo sei anni vissuti in chiaroscuro all’ombra della Tour Eiffel. Per O’Ney si sono ora aperte le porte dell’Arabia, con l’Al-Hilal che ha messo le mani sul fuoriclasse brasiliano grazie ad una maxi offerta corrisposta al Psg e all’asso brasiliano.

Tuttavia nella sua nuova avventura nel campionato arabo Neymar potrebbe essere costretto a rinunciare a qualcosa. Negli ultimi anni, infatti, l’ex Barcellona non ha fatto nulla per nascondere la sua passione per il poker. Un ‘debole’ per i casinò che in più di una circostanza non è passato inosservato. Vero appassionato di poker online, un paio di mesi fa Neymar si prese infatti le luci della ribalta, suo malgrado, per aver perso quasi un milione di euro in poco meno di un’ora. Ad ogni modo per evitare di incorrere in gravi problemi penali, Neymar potrebbe vedersi ‘costretto’ a mettere da parte la sua passione per il gioco d’azzardo.

Neymar in Arabia deve dire addio al gioco d’azzardo: ecco cosa rischia

Come evidenziato da diariogol.com, infatti, qualora O’Ney dovesse essere ‘beccato’ a puntare anche una sola fiche nel gioco del poker, potrebbe addirittura finire in prigione. Le leggi in Arabia sono infatti particolarmente repressive sul gioco d’azzardo, vietando ogni tipo di scommesse.

A tal proposito in Arabia si sarebbe già alzato un vero e proprio polverone. La popolarità di Neymar, infatti, non aggirerebbe di fatto il problema, anzi. Anche in Francia la passione per il brasiliano fu molto criticata, soprattutto per il suo ascendente sui giovani. Ad ogni, fin quando vestirà la maglia di un club arabo, l‘attuale attaccante dell’Al-Hilal dovrà mettere da parte questo suo amore per il poker. Un folle necessario per evitare di fare i conti con guai molto più grossi…