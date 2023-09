Napoli, le grane post scudetto di De Laurentiis: il rinnovo non arriva

Primi problemi da risolvere per il nuovo Napoli di Garcia dopo il ko con la Lazio, ma non solo: lontano il rinnovo di un big azzurro

Una sconfitta pesante, quella che il Napoli ha maturato sabato sera contro la Lazio, ben al di là del punteggio. Azzurri battuti in casa dai biancocelesti come sei mesi fa, ma che nel secondo tempo si sono sfilacciati in maniera preoccupante cedendo campo alla squadra di Sarri.

Una prova che apre i primi interrogativi di una certa importanza sul piano di gioco di Garcia, che dovrà cercare di porre rimedio ai problemi emersi nel corso della pausa. C’è da ritrovare solidità, convinzione e idee, rispetto a 45 minuti che hanno rappresentato una delle peggiori versioni del Napoli degli ultimi anni. Attese subito risposte importanti al ritorno dalla pausa, con la trasferta in casa del Genoa e il debutto in Champions League a Braga. Nel frattempo, De Laurentiis deve fare fronte ad alcuni scenari di mercato di una certa importanza.

Napoli, il rinnovo di Kvaratskhelia non è una priorità per De Laurentiis

Avevamo parlato degli importanti rinnovi da concretizzare per il Napoli, a mercato finito. Situazione però particolare per quanto riguarda Khvicha Kvaratskhelia, che in questo avvio di stagione per vari motivi non sta brillando.

Il georgiano ha saltato la prima gara col Frosinone per infortunio. Mezz’ora con un assist con il Sassuolo, un avvio a spron battuto con la Lazio poi la sostituzione, per una condizione fisica non ancora al top. Il numero 77 non ha ancora trovato il gol, che gli manca dal mese di marzo. Intanto il suo agente insiste per il rinnovo, che però per De Laurentiis in questo momento non è una priorità, vista la scadenza del contratto prevista nel 2027. L’ingaggio del georgiano è inferiore al milione e mezzo di euro, la proposta del Napoli non supererebbe comunque i due milioni e mezzo mentre l’entourage dell’attaccante proverà a spingere per un adeguamento fino ai cinque milioni di euro.

