Lukaku chi… Thuram ha già conquistato l’Inter ed è arrivato anche il gol

Marcus Thuram, attaccante francese dell’Inter, sta facendo dimenticare il rifiuto di Romelu Lukaku ai nerazzurri degli scorsi mesi: che partita contro la Fiorentina!

L’Inter di Simone Inzaghi è arrivata alla sosta a punteggio pieno. I nerazzurri, dopo i trionfi contro Monza e Cagliari, hanno regolato anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano con un rotondo e netto 4-0. Lautaro Martinez si è confermato in grande forma con una doppietta da urlo, mentre Hakan Calhanoglu si è sbloccato dal dischetto, ma non solo.

Un altro calciatore ha trovato il primo gol, in questo caso in assoluto, con la casacca della Beneamata. Stiamo parlando di Marcus Thuram, nuovo arrivo dell’estate di calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi. L’ex giocatore del Gladbach, arrivato a parametro zero, portava con sé un po’ di dubbi visto anche il grande rifiuto di Romelu Lukaku e l’arrivo al suo posto soltanto di Marko Arnautovic, ma in queste prime tre giornate abbiamo visto l’enorme importanza che Thuram sta avendo nella nuova Inter. Un gol di testa, dirompente, tante sponde e un lavoro di qualità assoluta per la squadra: questo è l’apporto che in ogni gara il figlio d’arte sta dando alla Beneamata.

Thuram fa dimenticare Lukaku: Inzaghi ha un’arma in più

Marcus Thuram, con la sua qualità e la sua fisicità, si sta ritagliando sempre di più un ruolo davvero fondamentale all’interno di questa nuova Inter. L’attaccante nerazzurro, da tempo nel mirino di Piero Ausilio, sta finora dando l’apporto sperato ed è uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi. Nelle prime giornate abbiamo visto tutte le doti tecniche del giocatore francese, ma mancava il gol.

Rete che è arrivata ieri sera contro la Fiorentina, di testa e per sbloccare la partita: tutti elementi potenzialmente fondamentali per quella che sarà la stagione dell’Inter fra campionato di Serie A, Coppa Italia, Champions League ed il nuovo format della Supercoppa Italiana.