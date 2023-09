Luis Enrique, sfogo plateale con Donnarumma: il tecnico è furioso

Al Psg, il nuovo corso di Luis Enrique procede con qualche problema: il tecnico si sfoga con Donnarumma, immagini che fanno il giro del web

Dopo qualche difficoltà nelle prime partite, sembra che il Psg stia ingranando. Due pareggi nei match con Lorient e Tolosa, poi due vittorie nette con Lens (3-1) e Lione (4-1). La squadra di Luis Enrique è in crescita, ma non proprio tutto va come vorrebbe l’allenatore, che se la prende anche con Donnarumma.

Anche sul 4-0 a proprio favore il tecnico spagnolo non si rilassa e vuole che il gioco segua le sue direttive. L’allenatore è stato visto ieri, nel corso della sfida con il Lione, sbracciarsi e urlare all’indirizzo del portiere, per non aver costruito una azione partendo dal basso e palla a terra, ma lanciando lungo.

Dal punto di vista tecnico, probabilmente, l’ex Ct spagnolo avrebbe preferito un altro estremo difensore, più abile nel gioco corto con i piedi di quanto non sia il portiere della Nazionale. Da capire, in prospettiva futura, se potranno esserci miglioramenti o se alla lunga per Donnarumma potrebbero esserci sviluppi interessanti di mercato in prospettiva.