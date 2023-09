Il sì è appena arrivato: cessione immediata per Pogba

Pogba, centrocampista della Juventus, ha accusato un nuovo problema muscolare nella partita con l’Empoli. Il pensiero dei tifosi è chiaro

La Juventus, dopo il pareggio contro il Bologna, ha vinto due a zero in casa dell’Empoli grazie alle reti di Danilo e Chiesa; un successo importante perché arriva prima della sosta e permette alla squadra di preparare, nel miglior modo possibile, il big match contro la Lazio in programma al rientro dalla pausa nazionale.

Il centrocampista francese, entrato a partita in corso, sembrava poter vivere la serata perfetta quando, su sponda di Vlahovic, aveva messo in porta la rete del momentaneo duo a zero (arrivato successivamente con la rete in contropiede di Chiesa). Un gol annullato per la presenza, in fuorigioco, del centravanti ex Fiorentina; il vero problema, però, è stato manifestato dal tecnico bianconero alla fine della partita quando ha sottolineato un problema per Pogba.

Situazione per nulla semplice da digerire soprattutto per il giocatore considerando quanto successo nella scorsa stagione. Questo nuovo infortunio, in ogni caso, ha esasperato i tifosi bianconeri giunti ad una clamorosa decisione.

Pogba, il popolo bianconero ha deciso: cessione immediata

Accolto con grande entusiasmo, quando è stato acquistato dalla Juventus, il giocatore non è ancora riuscito ad esprimere tutte le sue qualità; lo scorso anno Pogba ha dovuto affrontare ben tre problemi da quello avuto nel corso della preparazione estiva (che gli ha impedito di partecipare al Mondiale in Qatar) a quello contro la Cremonese dove era tornato titolare dopo tantissimo tempo.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🚑 Ennesimo infortunio per #Pogba, cosa dovrebbe fare con lui la #Juventus 🤔❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 4, 2023

Ora questo nuovo stop sembra aver esasperato gli animi della tifoseria bianconera; nel sondaggio che abbiamo proposto sui nostri social, su cosa dovrebbe fare la Juventus con Pogba, ha prevalso con il 46.6% la “cessione immediata in Arabia”. Al secondo posto, con il 26,1% troviamo la voce “rescindere il contratto”.

I primi due risultati del sondaggio testimoniano l’esasperazione dei tifosi bianconeri nei confronti di una situazione che non sembra voler migliorare. Con il 22.7%, al terzo posto, troviamo l’ipotesi “ridurgli lo stipendio”; una soluzione per avere in rosa un giocatore con qualità indiscutibili. Ultimi posto, con il 4.5%, la possibilità del “prestito a gennaio”. I tifosi bianconeri, e questo sondaggio lo dimostra perfettamente, sembra si stiano stancando della situazione Pogba e dei suoi numerosi infortuni che ne stanno limitando il suo apporto in campo.