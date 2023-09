Il medico si sbilancia: “Ecco quando tornerà Pogba”

Arrivano nuove indiscrezioni sull’infortunio di Paul Pogba: ecco quando il centrocampista francese potrà tornare in campo

Sospiro di sollievo per Paul Pogba: gli esami a cui si è sottoposto quest’oggi il centrocampista francese, dopo il fastidio accusato ieri nel corso di Empoli-Juventus, non hanno evidenziato lesioni.

Un semplice sovraccarico e la sosta gioca tutto a favore del 10 bianconero. Ma quando è che potrà tornare in campo il calciatore? A dare un’indicazione di massima è Fabrizio Tencone, ex responsabile dello staff sanitario della Juventus, parlando al canale Twitch di TvPlay.

Il dottore spiega: “Non abbiamo notizie dirette su Pogba, fortunatamente però si parla di un infortunio non grave. È ipotizzabile il rientro dopo la sosta”. Tencone ha poi continuato parlando sempre del francese: “Questo problema è probabile che sia collegato al primo infortunio anche se è difficile dirlo con certezza. Si è fatto male lo scorso anno, la sua scelta sbagliata gli ha portato problemi per tutta la stagione e ora ha problemi collaterali che minano la continuità di cui ha bisogno”.

Juventus, Tencone su Chiesa: “Non c’era dubbi sul rientro”

Chiuso l’argomento Pogba, il dottor Tencone continua parlando di un altro protagonista bianconero: Federico Chiesa.

“Dal punto di vista medico, non c’erano dubbi che tornasse come prima. Il rientro è stato allungato da piccole cose. Oggi sappiamo che è sbagliato guardare i tempi. I giocatori rientrano con la squadra mediamente a sette mesi e mezzo in base ai dati della Champions League”.

Infine, un tuffo al passato: “Ho affrontato diverse sfide. La più grande come gravità è l’infortunio di Del Piero al ginocchio. Il problema muscolare di Pepe ci mise molto alla prova. Poi ci sono anche gli infortuni brevi: con un calciatore che ha un problema non grave, ma deve rientrare in pochi giorni”.