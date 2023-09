Il Cagliari mette in vetrina Luvumbo: il rinnovo non frena gli interessi

Zito Luvumbo già protagonista in Serie A nonostante il difficile inizio di campionato del Cagliari: le grandi lo osservano

Un punto in tre partite e tanto rammarico. Il Cagliari di Claudio Ranieri si aspettava sicuramente un inizio di stagione migliore, anche se il calendario ci ha messo del suo con le trasferte di Torino e Bologna e la sfida in casa contro l’Inter.

I sardi hanno pareggiato soltanto la partita in casa dei granata, perdendo poi contro Inter e Bologna. Al Dall’Ara, nonostante il ko, si è messo in mostro Zito Luvumbo, una delle possibili sorprese della Serie A.

Il ventunenne angolato è andato in gol alla sua terza apparizione nel massimo campionato, confermando quanto di buono fatto lo scorso anno, soprattutto nel finale di stagione con i due gol e l’assist nella semifinale di playoff contro il Parma.

Calciomercato Cagliari, gli occhi delle big su Luvumbo

L’attaccante del Cagliari ha avuto quindi un buon impatto anche sulla Serie A e dovesse confermare le buone impressioni di questo inizio di stagione inevitabilmente diventerebbe un nome ambito sul mercato.

Luvumbo ha appena firmato il rinnovo di contratto, ma questo non sarebbe certo un freno per qualche club interessato alle sue qualità. Il 21enne è stato già accostato al Napoli in passato e proprio gli azzurri potrebbero essere tra i club a bussare alla porta di Giulini in futuro. Napoli, ma non solo perché anche squadre come Torino, Fiorentina e Udinese potrebbero attenzionare il giovane attaccante.